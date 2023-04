Aprilscherz von „Extinction Rebellion“ : Klimaaktivisten protestieren mit Kettcars vor Luxusauto-Filialen in Berlin

Vor den Filialen von Jaguar und Landrover am Ku’damm stellten Klimaaktivisten am Samstag Treträder auf. Am Nachmittag gibt es eine Demonstration am Potsdamer Platz.