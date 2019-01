Das Arbeitsgericht Berlin hat die Klage von „Volkslehrer“ Nikolai N. gegen seine Kündigung aus dem Schuldienst abgewiesen. Diese Entscheidung fiel am Mittwoch. Die 60. Kammer des Arbeitsgerichts hatte sich zuvor zur Beratung zurückgezogen. In der Begründung hieß es: N. habe Staat und Verfassung in unangemessener Weise beschimpft und verächtlich gemacht.

Als „Volkslehrer“ hat Nikolai N. im Internet Verschwörungstheorien verbreitet und gegen Juden gehetzt. Tagsüber hat er an einer Grundschule in Berlin-Gesundbrunnen Englisch, Musik und Sport unterrichtet.

Der Anwalt des „Volkslehrers“ hatte im Prozess eine Medienkampagne gegen Nikolai N. beklagt, die vom Berliner Senat gesteuert worden sei.

Arbeitsrichter Arne Boyer hatte Nikolai N. und dem Senat einen Vergleich vorgeschlagen: Ende der Beschäftigung zum 31. Dezember 2018 sowie die Zahlung der seit Mai ausstehenden Gehälter plus 20.000 Euro Abfindung. Der Richter warnte beide vor Gesichtsverlust: „Es geht um Grundsätzliches.“ Vor Ort war auch Verschwörungstheoretiker Martin Lejeune.

Nikolai N. war mit Unterstützern vor dem Arbeitsgericht erschienen. Er sei jetzt freier Journalist, sagte er vor dem Arbeitsgericht.

Lesen Sie mehr im Tagesspiegel

- Tagesspiegel-Podcast: Darf der selbsternannte "Volkslehrer" wieder unterrichten? Ein Grundschullehrer verbreitet in seiner Freizeit auf Youtube Verschwörungstheorien. Die Verwaltung will ihn loswerden.

- Berliner „Volkslehrer“ will weiter Videos verbreiten: Eine gütliche Einigung zwischen dem Land Berlin und dem gekündigten Lehrer Nikolai N. ist gescheitert.

- Extremistischer „Volkslehrer“ wehrt sich gegen Kündigung. Der Berliner Grundschullehrer Nikolai N. ruft nach dem Gesetz und klagt gegen seine Kündigung. Sein Vorwurf: Diese sei politisch motiviert.

- Berliner Senatsverwaltung zeigt „Volkslehrer“ an. Der Berliner Lehrer Nikolai N. verbreitet Verschwörungstheorien und Hetze. Politiker fordern Konsequenzen. Doch so einfach ist das nicht.

- Streit um "Volkslehrer": "Hat nichts an Berliner Schulen zu suchen". Der umstrittene Lehrer Nikolai N. wurde jetzt auch zum Fall fürs Abgeordnetenhaus. Senatorin Sandra Scheeres nahm Stellung.

. Wie alles begann im Januar 2018: Berliner Grundschullehrer predigt Verschwörungstheorien. Als „Volkslehrer“ verbreitet Nikolai N. im Internet Verschwörungstheorien und hetzt gegen Juden. Tagsüber unterrichtet er Englisch, Musik und Sport. Der erste Text im Tagesspiegel.

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Mehr zum Thema Fünf Minuten Berlin Darf der selbsternannte "Volkslehrer" wieder unterrichten?