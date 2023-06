Auch alle Nebenstraßen betroffen Berliner Senat stoppt viel mehr Radwege als bislang bekannt

Vom Planungsstopp für neue Radwege in Berlin könnten noch deutlich mehr Strecken betroffen sein als zunächst gedacht. Denn unter den Finanzierungsstopp der Senatsverkehrsverwaltung fallen in der ganzen Stadt auch eine Vielzahl von Radwegen in Nebenstraßen. Das geht aus einem Schreiben der Senatsverkehrsverwaltung an die Bezirke hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt.