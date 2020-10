Planmäßig haben an diesem Donnerstag die Gesundheitsämter und Schulaufsichten die Corona-Infektionslage an allen Schulen untersucht. Am Abend gab die Senatsverwaltung für Bildung die Ergebnisse bekannt. Dabei stellte sich heraus, dass an zwei Berufsschulen - je eine in Mitte und Marzahn-Hellersdorf - die Gefahrenstufe "Rot" vergeben werden musste. Das bedeutet, dass die entsprechenden Schüler ab Montag in halbierten Klassen unterrichtet werden und die andere Hälfte Aufgaben für zu Hause bekommen muss.

Die Berufsschulen sind auch wesentlich stärker von Stufe "Orange" betroffen und zwar 45. Das gilt in diesem Ausmaß für keine andere Schulform. Vielmehr wurden insgesamt 34 Sekundarschulen, 26 Gymnasien, sieben Förderschulen, 32 Grundschulen, 12 Gemeinschaftsschulen und drei zentral verwaltete Schulen der Stufe "Orange" des Berliner Stufenplans zugeordnet. Das bedeutet in erster Linie eine verstärkte Maskenpflicht im Unterricht.

Es gibt etliche Bezirke - und zwar Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf -, in denen alle Schulen im "gelben" Bereich blieben. Ganz anders die Lage in Reinickendorf, wo 63 Schulen, und in Mitte, wo 28 Schulen in Stufe "Orange" rutschten. In Tempelhof-Schöneberg waren es sieben, darunter die berlinweit zwei einzigen Grundschulen. In Friedrichshain-Kreuzberg sind 20 "orange" und in Neukölln nur vier.

Nach Angabe des Neuköllner Schulamtes handelt es sich um die Clay-Schule, das Albrecht-Dürer-Gymnasium, Ernst-Abbe-Gymnasium sowie Hannah-Arendt-Gymnasium. Ausschlaggebend dafür sei dabei nicht allein das Infektionsgeschehen in den Schulen gewesen, "sondern auch die Lage der Schulen in teils sehr belasteten Corona-Gebieten". Die anderen Bezirke nannten keine Schulen.

"Akutes unübersichtliches Infektionsgeschehen"

Auffällig ist nicht nur, dass Neukölln - im Verhältnis zu der großen Zahl von Infektionen betroffenen Schulen und zur Gesamtlage im Bezirk - wenig Schulen "orange" gestellt hat. Auffällig ist vor allem Reinickendorf, wo offenbar alle oder fast alle Schulen in Stufe "Orange" eingestuft wurden. Die Bildungsverwaltung teilte auf Nachfrage am Abend mit, dass es im Bezirk ein "akutes unübersichtliches Infektionsgeschehen durch zwei Großveranstaltungen" gegeben habe.

Pankows Bürgermeister Sören Benn (Linke) plädierte im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint dafür, unter Umständen bereits jetzt vermehrt auf "Rot" zu wechseln. Es sei "nicht überzeugt, dass wir die Schulen einfach so weiterlaufen lassen können", hatte er gesagt. Damit rede er "nicht von Schließungen, aber doch von Hybridbetrieb mit deutlicher Kontaktreduzierung.

Hybridbetrieb bedeutet allerdings, dass die Kinder wesentlich mehr zu Hause wären und damit von der Förderungsbereitschaft und der Fähigkeit ihrer Eltern abhängig. Davor warnen nicht nur Kinderärzte nach den Erfahrungen mit der Schulschließung im Frühjahr.

Was der Wechsel zu "Orange" bedeutet

Alle rund 1000 Berliner Schulen und sollen innerhalb dieser Woche mit CO2-Messgeräten ausgestattet werden. Damit sollen Schüler und Lehrer besser einschätzen können, ob sie lange genug gelüftet haben und daraus Erfahrungswerte ableiten.

Nach den Herbstferien waren die Schulen generell mit Stufe "Gelb" gestartet. Was der Wechsel zu Stufe "Orange" im Einzelnen bedeutet:

An den Grundschulen findet der Unterricht weiterhin nach voller Wochenstundentafel statt. Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaften, Religions- und Weltanschauungsunterricht gibt es nicht mehr in der Präsenzform.

Der Unterschied zur gelben Stufe besteht darin, dass auch der Religions- und Weltanschauungsunterricht betroffen ist: "Konkrete Absprachen zu alternativen Durchführungsformen sind zwischen der Schulleitung und den jeweiligen Anbietern zu treffen", heißt es im Stufenplan. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird erweitert: Sie gilt jetzt auch auf überdachten oder überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen außer im regulären Unterricht. Das bedeutet: Beim gruppenübergreifender Unterricht oder bei gruppenübergreifenden Angeboten ist die Maske zu tragen.

An den Sekundarschulen und Gymnasien findet die außerunterrichtliche Förderung im Ganztag nur noch eingeschränkt statt - je nach Absprache mit den Anbietern. Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaften, Religions- und Weltanschauungsunterricht usw., finden nicht in Präsenzform statt. In der Schule gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unter überdachten oder überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen, auch im Unterricht und bei der Durchführung der außerunterrichtlichen Förderung im Ganztag. Zur Unterscheidung: Dies gilt in Stufe gelb nur ab Klasse 11.

An den Berufsschulen gilt weiterhin der Regelbetrieb mit vollem Wochenstundentafel und alle weiteren verbindlichen schulischen Angeboten und Veranstaltungen. Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaften, finden nicht in Präsenzform statt. Auch hier sind Absprachen mit den jeweiligen Trägern/Anbietern zu treffen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt an den Berufsschulen auch in Stufe Gelb bereits in allen Bildungsgängen. Insofern ändert sich hier nichts.