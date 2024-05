Augmented Reality, Robotic und Minecraft Arena Die Konferenz Tincon will Jugendlichen Medienkompetenz vermitteln 

Frau Gollin, was bietet die Tincon Schüler:innen und Lehrkräften?

Unsere Vorträge, Diskussionen und Workshops decken ein breites Themenspektrum ab und beziehen das Publikum direkt ein. Wir versuchen, unsere Programmpunkte niedrigschwellig zu gestalten, damit alle abgeholt werden. Losgelöst vom Programm wollen wir unseren Besucher:innen ein Gefühl des Gesehenwerdens vermitteln. Das ist etwas, das in den Lehrplänen der Schulen manchmal auf der Strecke bleibt. Wir hoffen, dass wir mit aktuellen und lebensnahen Themen einen Schulterschluss zum Lehrplaninhalt schaffen. Außerdem können die begleitenden Lehrkräfte sicher auch noch etwas über die Lebensrealität der Schüler:innen lernen.

Die Gesprächspartnerin Tincon-Sprecherin Melanie Gollin: „Das Programm ist so bunt wie die Social-Media-Timeline unserer jungen Gäste“. © Cori Hinze

Ein Programmschwerpunkt der Tincon ist Medienkompetenz. Wo sehen Sie da den größten Vermittlungsbedarf?

Das Tempo, in dem die Digitalisierung der Schulen vonstattengeht, könnte unserer Meinung nach gerne etwas anziehen. Das Ausmaß, in dem die digitale Welt Teil des Lebens junger Menschen ist, wird in der Schule bisher nicht richtig abgebildet. Gleichzeitig sind die Schüler:innen damit ein Stück weit auf sich gestellt, wenn es um das Erlernen von Medienkompetenz geht. Aktuell sind die größten Probleme wohl die Verbreitung von Fake News und die Verbreitung rechter Inhalte in sozialen Netzwerken. Beides greifen wir mit Workshops auf, in denen die Besucher:innen zum Beispiel lernen, wie sie Desinformationen erkennen oder was versteckte rechte Symbole sind.

Was, wo, wann? Die Tincon (Teenage Internetwork Conference) richtet sich an Jugendliche von 13 bis 25 Jahren sowie begleitende Lehrkräfte. Sie findet vom 27. bis 29. Mai in der Station Berlin statt und läuft parallel zur Digitalkonferenz re:publica. Besucher:innen können ihre Tickets für die jeweils andere Konferenz mitnutzen – damit soll der Austausch zwischen den Generationen gefördert werden. Anmeldungen sind auch kurzfristig per Mail an tickets@tincon.org möglich. Lehrkräfte können bei der Tincon sämtliche Veranstaltungen besuchen. Eine Ausnahme bilden die Workshops, die sich ausschließlich an Jugendliche richten. Alles Weitere unter: tincon.org.

Nach welchen Kriterien haben Sie die einzelnen Themen ausgewählt?

Es gibt nicht die eine Jugendgeneration, deswegen ist unser Programm sehr divers besetzt. Die Repräsentation einzelner Gruppen ist uns wichtig, thematisch wie personell. Damit wir die Zielgruppe so gut wie möglich abbilden können, haben wir Unterstützung von unserem U21-Team. Zu Beginn jedes Jahres veranstalten wir außerdem einen großen Programm-Workshop mit einer Umfrage. Dort holen wir die Themenideen und Speaker:innenwünsche der Tincon-Besucher:innen ein. Das ist die Basis für unser Festivalprogramm, die wir dann mit aktuellen Trends und Debatten abgleichen.

„Dem Nahostkonflikt Raum geben – Israel und Palästina besprechbar machen“. So lautet der Titel eines Tincon-Workshops für Lehrkräfte. Wie stark wird das diesjährige Programm von den aktuellen politischen Entwicklungen beeinflusst?

Wir versuchen immer, so aktuell wie möglich zu sein. Die politische Lage betrifft junge Menschen ja genauso wie ältere. Wir sehen Lehrkräfte hier als Multiplikator:innen und bieten ihnen deswegen – in Zusammenarbeit mit „Palästina-Israel-Bildungsvideos“ – diesen Workshop als Fortbildung an. Wir hoffen, sie damit besser für Gespräche und Diskussionen im Klassen- und Lehrer:innenzimmer wappnen zu können.

Auf der Tincon-Website ist von einer „Lernumgebung“ die Rede, die Besucher:innen erwartet. Was verstehen Sie darunter?

Lernen kann man überall, wenn man dazu ermutigt wird. Das ist unser größtes Anliegen: Wir möchten junge Menschen dazu anregen, sich selbst einzubringen – und wir wollen ihnen bewusst machen, wie viel Handlungsspielraum und Selbstwirksamkeit sie eigentlich haben. Wir möchten ihre Neugier wecken, sich selbst mit neuen Themen zu beschäftigen. Das versuchen wir durch eine Begegnung auf Augenhöhe, durch Speaker:innen in ihrem Alter und aus ihrer Lebenswelt. Und auch dadurch, dass wir Safer Spaces schaffen. Das bedeutet: keine Erwachsenen, kein Aburteilen.

Was gibt es auf der Tincon für Do-it-yourself-Angebote?

Zu viele, um hier alle aufzuzählen! Wir haben einen riesigen „WOW! Space“, in dem sich die Gäste austoben können. Dort geht alles: Die Gäste können Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Games spielen und selbst bauen, es gibt Siebdruck, Robotic, Plotting und 3D-Druck. Ein besonderes Highlight ist immer unsere „Minecraft Arena“, in der Jugendliche gemeinsam online kreativ werden können. Und man kann bei uns auch die jüngst in den USA auf den Markt gekommenen VR-Brillen ausprobieren.

Die Tincon findet dieses Jahr parallel zum Netzkultur-Festival re:publica statt. Vergangenes Jahr waren beide Veranstaltungen zeitversetzt und überlappten sich. Warum das neue Konzept?

Im Idealfall gibt es einen noch besseren Austausch zwischen den Generationen. Unser Publikum hat Zutritt zur re:publica und andersrum. Vielleicht können wir der Jugend dadurch eine noch bessere Plattform geben, wenn die Älteren direkter sehen, was die Jugendlichen gerade beschäftigt. Außerdem arbeiten wir so ressourcenschonender. Die Kosten für so ein großes Event sind – allein im letzten Jahr – enorm gestiegen.

Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema, auch an Schulen. Wie bildet die das Tincon ab?

Wir haben einige Talks zu dem Thema. Zum Beispiel redet der Journalist Christian Schiffer darüber, was es für das Schulsystem bedeutet, dass ChatGPT jetzt sogar das Abitur schafft. Die Journalist:innen Marie Kilg und Fritz Espenlaub wagen mit ihrem KI-Podcast ein Experiment: Mithilfe des Publikums werden live auf der Bühne Podcast-Hosts und Gäste digital geklont. Stück für Stück sollen die KI-Bots immer selbstständiger werden — und am Ende den ganzen Podcast komplett alleine meistern, sodass er für alle Zeiten automatisch weiterlaufen kann. Und wir haben eine „KI Arcade“: Da können unsere Besucher:innen testen, ob sie echte von KI-generierten Inhalten unterscheiden können.