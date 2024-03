Ausbildung im Hospiz Caritas Berlin sucht Helfer für die Begleitung todkranker Menschen

Das ambulante Hospiz der Caritas sucht Menschen, die ehrenamtlich schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten und ihren Familien zur Seite stehen. Damit die Mitarbeiter optimal auf ihre Aufgabe vorbereitet sind, bietet der Caritasverband für das Erzbistum Berlin eine kostenlose Qualifizierung, regelmäßige Fortbildung und Supervision.

Der nächste Vorbereitungskurs beginnt im April 2024. Bereits jetzt beginnen schon die Auswahlgespräche mit den Ehrenamtlichen.

Ehrenamtler leisten für Todkranke sehr wertvolle Arbeit

Helfer in den Hospizen leisten für todkranke Menschen eine wichtige Arbeit. Die Betroffenen benötigen in ihren letzten Wochen und Monaten ganz unterschiedliche Unterstützung. Doch es geht immer darum, diese Menschen in Würde zu begleiten.

Die Ehrenamtler besetzen, auch gerade weil sie mit den Betroffenen bis zum ersten Kontakt nicht bekannt waren, eine wichtige Rolle. Es gibt todkranke Menschen, denen Dinge am Herzen liegen, die sie unbedingt loswerden möchten, die sie aber aus verschiedenen Gründen nicht Familienangehörigen anvertrauen wollen.

200 todkranke Menschen begleitet die Caritas jährlich.

Aber es gibt auch Menschen, die wollen bloß, dass jemand in ihrer Nähe ist, ohne dass eine Unterhaltung geführt werden muss. Oder sie möchten bei Spaziergängen begleitet werden, gemeinsam singen oder sich bloß nett unterhalten. Oft genug entlasten diese Ehrenamtler auch die Angehörigen, die sich intensiv um den Betroffenen kümmern und immer mal wieder eine Auszeit benötigen.

Die Caritas begleitet jährlich etwa 200 todkranke Menschen sowie deren Angehörige. Anmeldungen für den Vorbereitungskurs sind ab sofort telefonisch unter (030) 666 340 360 möglich.

Der Kurs dauert sieben Monate und findet jeden Mittwochabend statt. Unterrichtsort ist das Ambulante Caritas-Hospiz in Alt-Lietzow 31, 10587 Berlin. Die Grundlagen zur Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen werden von erfahrenen und qualifizierten Koordinatorinnen vermittelt.