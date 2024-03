Schulungen in Berlin Caritas sucht dringend Vormünder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kommen in Berlin an. Sie werden entweder von ihren Eltern vorgeschickt, damit die im Zuge der Familienzusammenführung auch nach Deutschland kommen können oder sie sollen in absehbarer Zeit Geld nach Hause schicken, um die Angehörigen in der Heimat zu unterstützen. Inzwischen gibt es in Berlin mehrere tausend unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge.

Auf jeden Fall benötigen sie Unterstützung, damit sie im Alltag klarkommen und die Umstellung in eine neue Kultur verkraften. Deshalb sucht der Caritas-Landesverband Berlin dringend Menschen, die als Vormund für diese Minderjährigen wirken wollen. Diese Arbeit wäre dann ehrenamtlich.

Schulungstermine Die Caritas bietet folgende Schulungstermine an: Dienstag, 21. Mai, 17:00 – 19:00 Uhr: Einführungsveranstaltung in Präsenz, Donnerstag, 23. Mai, 16:30 – 19:30 Uhr: Sensibilisierungsschulung in Präsenz, Montag, 27. Mai, 18:00 – 20:00 Uhr: Einführung ins Vormundschaftsrecht, Dienstag, 28. Mai, 17:00 – 19:00 Uhr: Einführung in die Kinder- und Jugendhilfe, Montag, 3. Juni, 18:00 – 20:00 Uhr: Einführung ins Asyl- und Aufenthaltsrecht. Anmeldungen unter: vormundschaftsverein@caritas-berlin.de. Die Caritas bittet darum, eine Rückrufnummer zu hinterlassen.

Minderjährige, die ohne ihre Eltern nach Deutschland fliehen, benötigen bis zur Volljährigkeit eine gesetzliche Vertretung.

Caritas besitzt langjährige Erfahrung mit Vormundschaft

Die Caritas besitzt im Bereich der Vormundschaft eine langjährige Erfahrung und kann deshalb Menschen, die als Vormünder arbeiten und wirken wollen, gut ausbilden. Im Mai startet eine neue Schulungsreihe, für die noch Ehrenamtliche gesucht werden. Bereits jetzt kann man sich dafür anmelden. Die Veranstaltungen finden fast alle Online (via Zoom) statt und sind für Menschen, die als Vormund arbeiten wollen, verpflichtend.

Die Caritas bietet vorab auch Infogespräche an, bei denen die ersten Fragen schon geklärt werden können.