Dr. Roland Schulz ist Mikrobiologe und Pilzzüchter. Auf seinem Pilzhof an der Dorfstraße 16 in Krummensee schafft er es sogar, den Glänzenden Lackporling zu kultivieren. Das ist ein weltweit verbreiteter Baumparasit, der in China als „Pflanze der Unsterblichkeit“ verehrt wird. Ling-Zhi, wie er im Reich der Mitte heißt, macht angeblich ein schwächelndes Immunsystem wieder fit. In Schulzes Hofladen kann man solche medizinischen Pilzpräparate erwerben, dazu Speisepilze wie den Austernseitling oder den Igelstachelbart. In Scheiben geschnitten, kommt dieser wie ein Schnitzel in die Pfanne.

Mal den außergewöhnlichen Pilzhof im Nordosten Berlins besuchen? Mit Kerstin Schweizers neu erschienenem „Hofladenführer Brandenburg“ kann man sich bestens darauf vorbereiten.

Abenteuer Hofladen - das Buchcover. Repro: Tsp

Insgesamt 18 regionale, meist ökologisch orientierte Erzeugerhöfe stellt die TV-Journalistin aus Kleinmachnow vor. Hofläden gehören meist dazu, auch Cafés, Restaurants, es gibt Führungen und vielerlei Infos. Und vom Frühjahr bis Herbst lassen sich all diese Exkursionen mit einer gemütlichen Radtour verbinden. Jedes Hofporträt endet mit einer Wegbeschreibung und Karte vom jeweiligen Startbahnhof zum Ziel.

Kerstin Schweizer, „Hofladenführer Brandenburg, regional und nachhaltig einkaufen“, via reise verlag, 192 Seiten, reich illustriert, 15.95 Euro.

Im Ökodorf Brodowin sowie im Hof Marienhöhe bei Storkow erfahren Besucher, wie biologisch-dynamische Demeter-Landwirtschaft funktioniert und wie „Deutsches Rotvieh“ gehalten wird. In der Bioland-Imkerei Lahres stehen Kornblumen-, Buchweizen- oder Robinienhonige im Regal. Im Fischerei-Museum der Fischerei Köllnitz lernt man „fette Seeschweine“ kennen, kiloschwere Karpfen. Beim Kosten der vielfältigen Käsespezialitäten der "Ziegenkäserei Karolinenhof" gibt's nichts zu meckern. In Jüterbog grasen Wasserbüffel rund um den Hof „Bobalis“, bekannt für feinsten Wasserbüffel-Mozarella. Und der Vierfelderhof in Berlin-Gatow ist ein „öffentlicher Bauernhof“ wie aus dem Bilderbuch.

Kurz, die Auswahl ist derart verlockend, dass man sich am liebsten gleich einen schönen Ausflug nach dem anderen gönnen möchte. Erfreulich, dass in diesem Buch auch die jeweiligen Betreiber ausführlich zu Wort kommen. Sie erzählen ihre Geschichte, ihre Erfahrungen – und bestätigen den Trend zum Einkaufen wie in Großmutters Zeiten: An Kundschaft mangelt es dank der Nähe zur Großstadt nirgendwo.