Auswertung des ADAC 2022 gab es in Berlin und Brandenburg weniger Staus als vor Corona

Autofahrerinnen und Autofahrer in Berlin und Brandenburg standen nach Angaben des ADAC im Jahr 2022 seltener im Stau als im Vor-Corona-Jahr 2019. In der Hauptstadt dauerten die Verkehrsstörungen insgesamt etwas mehr als 15.000 Stunden – im Vergleich zu rund 22.300 Stunden drei Jahre zuvor. In Brandenburg waren es etwa 12.500 Stunden (2019: rund 18.500). Im Vergleich zum Jahr 2021 veränderten sich die Zahlen kaum.

Insgesamt zählte der ADAC auf Berliner Autobahnen mehr als 25.600 Staus und stockende Verkehre, auf Brandenburger Autobahnen waren es mehr als 15.600. Die Gesamtlänge der gemeldeten Verkehrsstörungen lag in Berlin bei rund 23.800 Kilometern, Brandenburg kam auf rund 25.500 Kilometer. Ein durchschnittlicher Stau ist in Brandenburg also deutlich länger als in Berlin.

Ein Vergleich mit anderen Bundesländern ist vor allem für die Hauptstadt schwierig. Auf Berlin entfallen 4,5 Prozent aller Staus bundesweit – im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen mit 30 Prozent. Im größten deutschen Bundesland leben und arbeiten aber auch deutlich mehr Menschen. Setzt man die Autobahnkilometer ins Verhältnis zu den Staustunden, ist Berlin aufgrund der geringen Länge seines Autobahnnetzes mit 207 Staustunden je Autobahnkilometer am härtesten von Staus betroffen. Brandenburg kommt auf 16 Staustunden je Autobahnkilometer.

In Berlin wurden die meisten Staus auf der A100 und der A114 gemeldet. In Brandenburg waren Bereiche des Berliner Rings/A10, die A12 und die A115 häufig betroffen. Staureichster Tag in Berlin war der 25. Mai 2022, also der Tag vor Christi Himmelfahrt. In Brandenburg war Freitag, 30. September 2022, der staureichste Tag, was im Zusammenhang mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober steht. Für 2023 erwartet der ADAC insgesamt ein höheres Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen und auch mehr Staus. (dpa)

