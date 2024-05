Autistische Schüler „Manchmal ist es sinnvoll, sie unter dem Tisch zu lassen“

Die Comeniusschule in Wilmersdorf hat einen Pausenhof, auf dem man gut spielen und toben kann. Und natürlich kann es passieren, dass mal ein Schüler auf die Nase fällt und weint. Dann, logisch, kommen andere Schüler und trösten ihn.

Aber es kann auch sein, dass Schüler teilnahmslos daneben stehen, von Mitleid keine Spur. Logisch? Selbstverständlich.

Der Schüler ist ja nicht gefühllos. Er ist bloß Autist.

Sechs Schwerpunktschulen für Autismus in Berlin

Autisten, sagt Ulrike Walther, die Leiterin der Comeniusschule, „haben Gehirnareale, die anders aufgebaut sind als bei anderen Menschen. Sie können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen.“ Die Pädagogin hat genügend Erfahrung mit solchen Verhaltensweisen, Ulrike Walther leitet eine der sechs inklusiven Schwerpunktschulen mit Förderschwerpunkt „Autismus“, die es in Berlin gibt.

1411 Schüler mit der Diagnose „Autismus“ gibt es in diesem Schuljahr in der Hauptstadt, 99 von ihnen lernen in der Comeniusschule. „Wir haben hier quasi jede Form von Autismus“, sagt Ulrike Walther. Der zeigt sich nämlich in ganz unterschiedlichen Formen. „Autisten sind hochsensibel“, sagt die Schulleiterin. „Sinnesreize werden anders verarbeitet als bei sogenannten normalen Menschen, das führt häufig zu Reizüberflutungen.“

Ulrike Walther leitet die Comenius-Schule in Wilmersdorf. © Frank Bachner

Eine Lehrerin sagt im Deutschunterricht zum Beispiel: „Schlagt im Buch die Seite 57 auf.“ Ein völlig normaler Satz für die allermeisten Kinder. Für Autisten kann er schon zur Überforderung führen. Herausforderung eins: „Er muss erstmal wissen, dass er im Deutschunterricht ist.“ Wie das denn? Die Deutschlehrerin hat doch ein paar Momente zuvor noch mit dem Sportlehrer geredet.

Ein Autist kommt schnell aus dem Rhythmus

Herausforderung zwei: Der Autist muss wissen, wie er Seite 57 findet. Wenn in diesen Sekunden einem Mitschüler auch noch ein Bleistift auf den Boden fällt, dann kann es ganz aus sein mit der Konzentration.

Andererseits, sagt Ulrike Walther, „haben die meisten Autisten, die hier sind, keine intellektuellen Einschränkungen, sie machen oft den mittleren Schulabschluss.“

Comeniusschule hilft mit einem abgestuften System

Alles eine Frage der passenden Rahmenbedingungen. Die Comeniusschule bietet diese mit einem abgestuften System und hohem Personaleinsatz. 800 Schüler insgesamt werden in dem wuchtigen Backsteingebäude unterrichtet, 16 Grundschulklassen gibt es, mit jeweils 21 Schülern ohne Einschränkungen. Auf diese Klassen sind zudem 27 autistische Schüler verteilt. „Die sind von Anfang an dabei, die halten ab Klasse eins in der Regel den Lärm aus. Bis zu einem bestimmten Punkt natürlich. Aber der Unterrichtsstoff ist für alle gleich.“

„Es gibt zu wenig Plätze für alle autistischen Schüler und Schülerinnen. Die Zahl der Kinder mit Förderbedarf ist zu groß.“ Ulrike Walther, Leiterin der Comeniusschule

In jeder Klasse sitzen im Optimalfall zwei Lehrer und ein Betreuer. Ein Lehrer und ein Betreuer sind definitiv immer da. Der Betreuer hat die autistischen Schüler besonders im Blick. Er erkennt Störfaktoren, er greift sofort ein, wenn er merkt, dass das Kind aus dem Rhythmus kommt. Zum Beispiel, weil es gerade nicht mit seiner gewohnten Farbe schreiben kann. Dann verlassen Betreuer und Schüler das Klassenzimmer und suchen Ruhe.

Mitunter aber suchen sich die Kinder ihren Schutzraum auch im Klassenzimmer. Unter einem Tisch zum Beispiel. „Das ist für sie dann wie eine schützende Höhle, die bekommen vom Unterricht trotzdem alles mit“, sagt Ulrike Walther. „Das muss kein Fehlverhalten sein.“ Solche gefühlten Rückzugsorte seien wichtig für die Schüler. „Manchmal ist es sinnvoll, sie unter dem Tisch zu lassen.“

Die Mitschüler beachten autistisches Verhalten gar nicht mehr

Irritiert ist davon schon lange niemand mehr. „Die anderen Schüler lernen von Anfang an, dass es so ein Verhalten gibt. Die beachten das Geschehen unter dem Tisch gar nicht mehr.“ Sie lernen völlig normal weiter.

Etliche autistische Kinder besitzen ein außerordentliches Spezialwissen. Sie lieben es, sich mit diesen Spezialinteressen zu beschäftigen. In der Comeniusschule hatte ein Drittklässler alle An- und Abfahrtszeiten des Berliner U-Bahnnetzes im Kopf. Gleichzeitig tun sich solche Kinder aber auch schwer, sogenannte normalen Aufgaben anzugehen. Manchmal lassen sich Aufgaben so formulieren, dass die Spezialinteressen einbezogen werden können.

In Kleinklassen ist der Personalbedarf hoch

Höher als in den inklusiven Grundschulklassen ist der Personalbedarf in den neun Kleinklassen des Förderzentrums Autismus der Schule. Dort sitzen Kinder mit Asperger-Syndrom. In jeder Klasse sind sechs Kinder, begleitet jeweils von einem Lehrer und einem Erzieher mit Zusatzqualifikation. „Auch diese Kinder können theoretisch in jede weitergehende Schule gehen“, sagt Ulrike Walther.

Für die derzeit 27 Kinder in den drei Ganztags-Kleinklassen ist die Berufsperspektive dagegen maximal eine spezielle Werkstatt. Diese Kinder sind frühkindliche Autisten mit erheblichem Förderbedarf. Je zwei Lehrer und drei Erzieher sitzen in einer Klasse.

Aber viele autistische Kinder können nicht in einer pädagogischen Nestwärme aufgefangen werden, die zum Beispiel die Comeniusschule bietet. Und da beginnt das große Problem.

In der Stadt gibt es derzeit „drei Auftragsschulen für Autismus sowie sechs inklusive Schwerpunktschulen, die sich im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Autismus“ profiliert haben“, sagt ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung. „Das ist natürlich ein gutes Angebot, aber es sind zu wenig Plätze für alle“, sagt Ulrike Walther. „Die Zahl der Kinder mit Förderbedarf ist zu groß.“

580 autistische Schüler werden an nicht-speziellen Grundschulen unterrichtet

Denn 580 autistische Schülerinnen und Schüler werden an normalen Grundschulen, 400 an ISS und Gemeinschaftsschulen und 182 an Gymnasien unterrichtet. Schulen, die nicht speziell für diese Schülergruppe vorbereitet sind. Oft fehlt ihnen schlicht das nötige Personal.

Viele autistische Schüler können nicht angemessen betreut werden

Und damit leiden oft beide Seiten. Die Schüler, die unter einen Tisch flüchten, weil sie eine Schutzhöhle suchen, und Pädagogen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.

Zudem gibt es autistische Schüler, die zu Hause unterrichtet werden müssen. Entweder weil sie so aggressiv sind, dass sie den Schulfrieden massiv stören. Oder weil sie aus anderen psychischen Gründen nicht in eine Lehranstalt können. Wie diese Kinder einigermaßen normal gebildet werden können, das ist die große Frage. Klar ist, dass ein umfassender Unterricht für sie oft nicht möglich ist.

Laut Berliner Schulgesetz kann für Schülerinnen und Schüler die Schulpflicht „vorübergehend ganz oder teilweise ruhen“. Spätestens nach drei Monaten muss eine solche Entscheidung erstmalig überprüft werden.

Ein Schüler, der vom Unterricht ausgeschlossen war, darf zurück

Für Schlagzeilen sorgte Ende April der Fall eines autistischen Schülers, der seiner Klassenlehrerin eine Schere an den Hals gehalten und eine andere Lehrerin in den Rücken gestochen haben soll. Er war deshalb seit Anfang März vom Unterricht ausgeschlossen. Doch das Verwaltungsgericht untersagte den Ausschluss. Für die Entscheidung fehle die rechtliche Grundlage.

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Aber die betroffene Schule muss jetzt sehen, wie sie mit dem Schüler klarkommt. Und sie muss sich überlegen, wie sie ihre Lehrer und Schüler vor Attacken schützen kann.

Die Zahl der Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, ist nicht bekannt

Wie viele Schüler zu Hause unterrichtet werden (müssen), kann der Sprecher der Bildungsverwaltung nicht sagen. Auch Ulrike Walther kennt natürlich Fälle, an denen selbst Experten wie sie an Grenzen stoßen. „Da geht es aber meist nicht bloß um Autismus, sondern dazu kommt eine emotionale Beeinträchtigung.“ Möglicherweise sei dann das Familienleben massiv gestört.

Aber auch wenn ein autistisches Kind sich nicht in andere versetzen kann: Viele bleiben trotzdem nicht stumm stehen, wenn vor ihnen ein Mitschüler übel hingefallen ist und erkennbar Schmerzen hat. Den Impuls, auf das Oper zuzugehen, den lösen andere Schüler aus. Schüler, die sich um das Opfer kümmern. „Autistische Schüler lernen, dass andere hingehen“, sagt Ulrike Walther. „Und wenn sie das sehen, dann gehen sie selber hin und fragen, was los ist.“