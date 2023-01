Autofahrer versagt Bremse Fußgängerin in Berlin-Wedding verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wedding ist am Donnerstag eine 68-jährige Fußgängerin verletzt worden. Das meldete die Polizei am Freitag. Einem 24-jährigen Autofahrer soll an einer roten Ampel an der Kreuzung Müllerstraße die Bremse seines Wagens versagt haben. Er war den Polizeiinformationen zufolge zuvor in der Schulstraße in Richtung Luxemburger Straße unterwegs. Um den querenden Fußgänger:innen auszuweichen, habe der Mann seinen Wagen nach links über den begrünten Mittelstreifen gelenkt. Dabei fuhr er die 68-Jährige an.

Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube des Wagens und anschließend gegen ein weiteres Auto geschleudert, heißt es weiter. Der Wagen des 24-Jährigen sei in der Folge noch gegen einen Ampelmast geprallt und diesen beschädigt. Die Frau erlitt der Meldung nach einen Beinbruch und Verletzungen an Arm und Hüfte und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord). (Tsp)

Zur Startseite