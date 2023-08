Autokollision in Prenzlauer Berg 33-Jährige nach Verkehrsunfall in Berlin im Krankenhaus

Bei einem Autounfall im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 12 Uhr kollidierten demnach zwei Autos an der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße. Eine 33-Jährige wollte von der Danziger Straße in Fahrtrichtung Greifswalder Straße links auf die Prenzlauer Allee abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 32-jähriger Mann sein Auto in Richtung der Eberswalder Straße nach links auf die Prenzlauer Allee manövrieren. Beide Fahrzeuge stießen bei ihren Abbiegeversuchen aneinander.

Sowohl der 32-Jährige als auch die Frau klagten über Nackenschmerzen. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus. Die Frau wurde stationär aufgenommen. Aufgrund der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Polizei die Kreuzung kurzzeitig sperren.