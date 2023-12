Bäder, Straßenlampen, Polizeiautos Berlin zahlt wegen hoher Energiekosten Millionen Euro drauf

Das Land Berlin muss in diesem Jahr wegen der gestiegenen Energiepreise etliche Millionen Euro an Mehrausgaben für seine Gebäude und Fahrzeuge zahlen. Allein für die Straßenbeleuchtung, den Fuhrpark von Polizei und Feuerwehr sowie den Energieverbrauch der Bäderbetriebe und großer Sportanlagen ergeben sich 2023 zusätzliche Kosten von mindestens 35 Millionen Euro für das Land. Das geht aus Berichten verschiedener Senatsverwaltungen an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hervor.