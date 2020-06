Eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht: Pünktlich will die S-Bahn am Donnerstag die Strecke nach Lichtenrade/Blankenfelde wieder eröffnen, die fast sieben Wochen gesperrt war ab Priesterweg.

Dafür wird ab Betriebsbeginn der Südring zwischen Treptower Park bzw. Baumschulenweg und Tempelhof gesperrt. Fahrgäste müssen sich entweder neue Wege über die Stadtbahn oder die U-Bahn suchen oder in Ersatzbusse umsteigen. Betroffen sind die Ringbahn (S41 und S42) sowie die Zulaufstrecken aus Südosten, also S45, S46, S47. Nach Angaben der S-Bahn dauern die Arbeiten auf der Ringbahn bis 26. Juli, der Abschnitt Baumschulenweg bis Neukölln soll erst am 4. September wieder befahren werden. Auf zwei separaten Linien richtet die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, nämlich die Buslinien S41/S42 Treptower Park nach Tempelhof und Plänterwald nach Tempelhof. In Treptower Park, Köllnische Heide und Hermannstraße halten die Busse nicht direkt am S-Bahnhof, teilte die Bahn mit. Es kommen überwiegend barrierefreie Busse zum Einsatz. Die Beförderung von Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern ist möglich, so lange der Platz reicht. Kinderwagen und Rollstühle haben Vorrang. Da die Fahrzeit sich erheblich verlängert, sollten Fahrgäste die Baustelle umfahren über die Stadtbahn. Die Bahnhöfe Neukölln, Hermannstraße und Tempelhof lassen sich mit der U-Bahn erreichen.

2019 war auf der Ostring zwischen Greifswalder Straße und Schönhauser Allee grundlegend saniert worden.