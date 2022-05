Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg ist seit Freitagvormittag stark eingeschränkt. Wegen eines Feuers an den Gleisen in der Hamburger Innenstadt kann nur noch jeder zweite ICE zwischen beiden Städten fahren. Die Eurocity aus Prag enden bereits in Berlin. Dadurch reduziert sich das Platzangebot zwischen den beiden Städten auf weniger als die Hälfte - ausgerechnet am verkehrsreichen Freitag.

Die wenigen verbleibenden ICE sind überfüllt. Für den ICE 1600, der verspätet um 14 Uhr abfuhr, warnte die Bahn-App: "Außergewöhnlich hohe Auslastung". Nach Angaben der Bahn wird die Störung bis in die Nacht hinein andauern. In der App sind die gestrichenen Züge zu sehen.

Es war kein politisch motivierter Anschlag, der die Kabel beschädigte, sondern ein Böschungsbrand an den Gleisen. Das Feuer brannte zwischen Hamburg Altona und Hamburg Hauptbahnhof - wegen der chronischen Überlastung des Hamburger Hauptbahnhofs können Züge dort nicht wenden und nach Berlin zurückfahren. Dies ist nur in Altona möglich. Die Züge werden einfach gestrichen.