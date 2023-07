Bei Auftritt von serbischem Rapper Gruppe stürmt Berliner Club und greift Gäste an

In Berliner Bezirk Lichtenberg soll es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu schweren Angriffen auf mehrere Gäste eines Nachtclubs gekommen sein. Dabei soll ein Angreifer einem 28-jährigen Gast eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Das berichtete die Berliner Polizei am Sonntagmorgen.

Nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich bei dem Lokal um den „Black Medusa Nightclub“, in dem an diesem Abend der serbische Rapper Mc Yankoo auftrat.

Laut Polizeibericht soll eine Gruppe von 15 bis 20 Personen gegen 3.10 Uhr den Club in der Grevesmühlener Straße im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen betreten haben, während der Auftritts des Rappers lief. Die Unbekannten sollen dann unmittelbar auf Gäste eingeschlagen und sie getreten haben. Die Angreifer warfen demnach mit Tischen, Stühlen und Gläsern um sich.

Nach wenigen Minuten soll die Gruppe den Club wieder verlassen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der verletzte 28-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung.