Berlin – Hauptstadt des Mülls? Mir-doch-egal-Mentalität versus engagierte Clean-ups

Ist Berlin verdammt, immer die Hauptstadt des Drecks zu bleiben? Das Thema scheint einen Nerv getroffen zu haben. Eine große Zahl von engagierten Berlinerinnen und Berlinern antworteten auf einen Tagesspiegel-Aufruf zum Thema Müll und Menschen mit einer Mir-doch-egal-Mentalität. Viele bewegt ebenfalls die rücksichtslose Vermüllung von öffentlichen Grünanlagen oder Straßen.

Das kann Menschen, die regelmäßig an Clean-ups teilnehmen und auf ein sauberes Stadtbild achten, durchaus entmutigen. Das gute Vorbild zählt offenbar nicht – vielmehr scheinen manche Menschen das als Freibrief zu nehmen, um noch ungenierter die Parkanlagen zu vermüllen. Wird ja schon jemand wegräumen, scheinen jene Party-Akteure zu denken, die ihre komplette Grill-Ausrüstung inklusive Flaschen, Einkaufstüten und abgenagte Knochen zurücklassen.

Ist Berlin dazu verdammt, für immerdar die dreckige Hauptstadt zu bleiben? Dabei wird doch einiges getan: Seit die Berliner Stadtreinigung (BSR) viele Parkanlagen reinigt, ist das zu spüren, weil zumindest der zurückgelassene Müll schneller als früher wegkommt. Und dass die BSR nun auch mit der Reinigung von Spielplätzen beauftragt wird, wird Eltern freuen. Der Senat hat zudem angekündigt, dass Müllsünder härter bestraft werden sollen.

Was denken die Leserinnen und Leser?

Aber reicht eine Ankündigung? Viele Leserinnen und Leser sind da skeptisch. Aber was schafft Abhilfe oder Veränderung?

„Mir fehlt momentan die Motivation für dieses Einsammeln von Kippen und Kronkorken hier an der Spree“, schreibt Astrid May, die gelegentlich mit einer Clean-up-Gruppe in Moabit unterwegs ist, sich derzeit mit dem spontanen Einsammeln von Müll und Flaschen begnügt, die in einen Mülleimer passen. „Es muss sich etwas in den Köpfen der Menschen ändern, sie müssen mehr Verantwortung übernehmen“, ist Astrid May überzeugt, die gleichzeitig sagt: „Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.“

In den letzten Wochen habe ich fünf Leute in der Nachbarschaft getroffen, die so angewidert sind, dass sie aus Berlin wegziehen wollen. Susanne Meyer aus Charlottenburg

„Wie kann es zu einer solchen Verwahrlosung des öffentlichen Raums kommen?“, fragt sich Susanne Meyer aus Charlottenburg, die so etwas weder an ihrem früheren Wohnort Hamburg noch im Ausland erlebt hat. „In den letzten Wochen habe ich fünf Leute in der Nachbarschaft getroffen, die so angewidert sind, dass sie aus Berlin wegziehen wollen.“ Selbst als ehemalige Bürgerdeputierte im Umweltausschuss des Bezirks sei sie daran gescheitert, die Vermüllung zum Thema zu machen. „Ich habe einen Antrag zur Bekämpfung dieses Müllnotstandes geschrieben mit vielfältigen Vorschlägen – er wurde nicht eingebracht.“

„Ich empfinde derlei immer mehr als Aggression gegen die Gesellschaft und hätte mir das früher nie träumen lassen“, schreibt eine über den Müll und die „Spuren der Achtlosigkeit“ im Straßenbild „entnervte“ 61-jährige Frau aus Schöneberg, die ihren Namen hier nicht lesen möchte: „Heute meine ich tatsächlich, dass wir mehr Ordnungskräfte im öffentlichen Raum brauchen, die sich um die Ahndung derlei Fehlverhaltens kümmern und zeitnah die zuständigen Stellen informieren, damit diese den Müll beseitigen.“

Auch Leserin Helga Bonert-Leib ist über sich selbst erstaunt: „Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal Kontrolle und Bestrafung der Vermüllung und andere unsoziale Verhaltensweisen für geeignete Maßnahmen der Gesellschaft halten würde.“

Müll in Nacht-und Nebel-Aktionen entsorgen

Michael Neubert aus Kreuzberg hat schon häufig gesehen, dass in seiner Straße nachts häufig Autos anhalten, um Müll zu entsorgen. Er fragt sich, warum jemand sich die Mühe macht, seinen Müll ins Auto zu laden, um dann nicht zum Recyclinghof zu fahren. Vielleicht, so Neubert, würden erweiterte Öffnungszeiten und Kostenfreiheit bei den BSR-Höfen helfen. Er hat freilich auch beobachtet, dass in einer anderen Straße „deutlich sichtbare Hinweise hängen, dass Müllsünder beobachtet werden und Strafe droht. Seitdem ist es an der Stelle sauberer“, schreibt Neubert: „Scheinbar hilft derzeit eher Überwachung und Strafe.“

Dieser Meinung ist auch Monika Fleischmann: „Wir brauchen hohe Strafen wie in Singapur.“

„Einfach mal alles liegen lassen und dann überall Schilder in den Boden stecken, warum nicht gereinigt wird“, schlägt Leser Christoph Lüdicke als radikale Lösung vor. Es werde sich nichts ändern, wenn weiterhin mit hohen Kosten von der BSR und den Grünflächenämtern gereinigt wird. „Erst wenn die Leute in ihrem eigenen Dreck ersaufen, merken sie das es arschig ist, wenn jeder seinen Dreck liegen lässt.“

Bernd Schenke kennt den Volkspark Friedrichshain, dessen Vermüllung durch Griller mich empört hatte, seit 50 Jahren. „Die Hoffnung auf positive Veränderungen ohne konkrete Mittel und Maßnahmen allein ist vergebens“, schreibt Schenke: „Hier sind nur straffe Maßnahmen hilfreich, die kontinuierlich umgesetzt und kontrolliert werden.“ Entmutigen lassen wollen sich die ehrenamtlichen Stadt-Säuberer freilich nicht. Sie wünschen sich aber mehr tatkräftige und entschlossene Unterstützung durch Verwaltung und Politik, um einen Mentalitätswandel voranzubringen.

Darauf weist etwa Jens P. Lindenberg hin, der sich seit vielen Jahren in Mitte engagiert. Ihn „irritiert das bräsige Verhalten von Politik und Verwaltung. Hier wird nicht wirklich gewollt“, schreibt er. Hin und wieder gebe es einen kurzen Aufschrei nach Silvester oder nach illegalen Massen-Partys, doch auch eine Erhöhung von Bußgeldern nütze nichts, „wenn keiner der angestellten Stadtbediensteten wirklich dauerhaft für die Kontrolle zuständig ist.“ Eine Verhaltensänderung werde es erst geben, wenn Verstöße konsequent über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren mit Bußgeldern geahndet würden, ist Lindenberg überzeugt.

Konsequent Bußgelder zu verhängen, hält auch Birgit Schmidt-Möller für einen richtigen Weg. „Man erzieht die Leute dazu, die Gesetze einzuhalten und mit den Strafgebühren finanziert man viele neue Arbeitsplätze, die ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen.“

55 Euro beträgt das Verwarngeld gegen das achtlose Entsorgen von Zigarettenstummeln, wird aber offenbar selten angewendet.

Ingo Junge ist seit März 2021 regelmäßig mit fünf bis zehn Nachbarn in der Nähe des Lehniner Platzes als „KiezCleaner“ unterwegs. „Man muss den Bürgern vermitteln, dass ihr Umfeld, indem sie leben, einen Wert hat und gegen Egoismus und fehlenden Gemeinsinn geschützt werden muss“, sagt Junge: „Konsequente Strafen würden schon helfen, den Anwohnenden ein Bewusstsein für Gemeinwohl zu vermitteln oder wenigstens Respekt vor dem Staat als Garant dieses Gemeinwohls zu erzeugen. Was hat es für einen Sinn, wenn es einen Bußgeldkatalog gibt, in dem steht, dass das Wegwerfen einer die Umwelt vergiftenden Kippe ein Verwarnungsgeld von 55 Euro, ein Bußgeld von 80 bis 120 Euro kostet, wenn dies nie angewendet wird. Jedenfalls ist uns kein Fall bekannt. So verliert der Staat seine Autorität und Glaubwürdigkeit.“ Entmutigen lässt sich Junge aber nicht: „Wir tragen in unserem kleinen Umkreis ein bisschen zum Gemeinwohl bei und hoffen, dass es viele machen.“

Zur Beseitigung und Eindämmung der zunehmenden Vermüllung bedarf es vieler Maßnahmen, merkt Barbara Ide von der ehrenamtlichen Initiative „Sauberer Kiez Spandau“ an. Über Jahre hinweg seien Hausmeister und Reinigungskräfte in Wohnanlagen oder bei öffentlichen Einrichtungen eingespart worden, hat sie beobachtet. „Wir haben uns deshalb schleichend an den herumliegenden Dreck gewöhnt“, schreibt Ide: „Herumliegender Müll zieht weiteren Müll an.“

Die Spandauer Initiative sammelt seit November 2020 jeden Montag eine Stunde lang Müll aus Spandauer Gebüschen, Grünanlagen, von Spielplätzen und Parkplätzen. „Ordnungsämter und Polizei sollten Ordnungswidrigkeiten und Verstöße konsequent ahnden“, sieht die Spandauerin als einzigen Weg. Die gesetzlichen Möglichkeiten dazu gibt es jetzt schon, es fehle aber an Personal im Außendienst der Ordnungsämter und der nötigen politischen Entschlossenheit.

Neben ihrem Einsatz für eine liebenswerte Stadt ist den Ehrenamtlichen ganz besonders anzurechnen, dass sie sich nicht entmutigen lassen von der Arroganz der Schmutzfinken, sondern unverdrossen weitermachen. Und vielleicht hilft und ermutigt es, sich an eine andere Berliner Unart zu erinnern: Noch vor zehn Jahren war es völlig normal, dass sich Hundebesitzer:innen nicht um die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge kümmerten. Heute dagegen gibt es kaum noch Menschen, die nicht selbstverständlich mit einem Kotbeutel unterwegs sind. Offenbar braucht es einfach noch mehr Zeit und ein wenig Druck, bis sich Menschen ändern und einsichtig werden.