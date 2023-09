Berlin-Charlottenburg 56-Jähriger beleidigt Passanten und zeigt Hitlergruß

In Charlottenburg hat am Sonntagnachmittag ein 56-Jähriger einen Hitlergruß gezeigt und mehrere Menschen beleidigt. Das hat die Berliner Polizei am Montag mitgeteilt.

Der angetrunkene Mann beleidigte den Angaben nach an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mehrere Passanten. Als die Polizei eintraf, bepöbelte er die zwei Beamten.

Die Einsatzkräfte führten den Mann ab, woraufhin er den rechten Arm hob, um einen Hitlergruß zu symbolisieren. Außerdem setzte er seine Beleidigungen fort. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)