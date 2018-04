Das Viertel liegt ganz zentral - und doch führt es ein Schattendasein: das Gebiet hinterm Bahnhof Zoo, wo mal ein Riesenrad entstehen sollte.

Doch das mit der Aufmerksamkeit wird sich ändern - unter anderem mit Neubauten für die Technische Universität (TU) und einem Hochhaus. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) attestiert dem Gebiet an der Bezirksgrenze von Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte eine „außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung“.

Noch in diesem Quartal werde das Bebauungsplanverfahren mit einem Aufstellungsbeschluss gestartet, sagte Lompscher am Mittwochabend bei einer „Standortkonferenz Hertzallee Nord“.

Rechts die Bahntrasse, daneben die geplanten Neubauten im unteren mittleren bis rechten Teil des Bildes. Links oben: das künftige... Simu: Senat

Blick vom Kanal aufs Grundstück. Simu: Senat

Passenderweise fand die Veranstaltung mit rund 200 Gästen im „Palazzo“-Spiegelzelt statt, das als Zwischennutzer auf dem Gelände des gescheiterten Riesenradprojekts steht. Der heutige Grundstückseigentümer Oliver Reiß aus München präsentierte sein Konzept einer „kooperativen“ Bebauung.

Einbeziehen will er vor allem die TU, die nahe Universität der Künste (UdK), den Zoo und die BVG. Zu seinen Plänen gehören ein etwa 100 Meter großes Hochhaus und niedrigere Bauten mit Büros und Studentenwohnungen.

Der BVG-Busbetriebshof an der Hertzallee soll mit einem Grundstückstausch an die Bahnbögen verlagert und dort möglicherweise mit mehreren Etagen überbaut werden. In diesen kommen wegen der Lärmproblematik allerdings nur wenige (wohl gewerbliche) Nutzungen infrage. Bereits 2019 will die TU nördlich ihrer Bibliothek an der Fasanenstraße mit dem Bau eines neuen Mathematikgebäudes und eines „Interdisziplinären Zentrums für Modellierung und Simulation“ beginnen.

Die Diskussionen um die Gegend sind damit nicht beendet: In weiteren Standortkonferenzen soll es um den Süden der Hertzallee mit Gebäuden der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sowie um den Hardenbergplatz gehen.

+++

Mehr zum Thema Berlin-Charlottenburg Neue Büro- und Unigebäude am Bahnhof Zoo

Traum vom Hochhaus: Das Gelände zwischen Landwehrkanal und Bahnhof Zoo liegt ziemlich brach. Stararchitekt Jan Kleihues möchte das Viertel entwickeln. Mit Studenten hat er Pläne entwickelt - im Jahr 2013.