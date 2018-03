Am Mittwochmorgen ist in einer Pflegeeinrichtung in Friedrichshagen ein Feuer ausgebrochen, ein Mensch kam ums Leben. Die Feuerwehr ist momentan mit 100 Leuten in dem Ortsteil von Treptow-Köpenick im Einsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, kam um kurz nach 10 Uhr der Alarm aus dem Haus in der Myliusgartenstraße, einer Einrichtung unter anderem für Demenzkranke.

Die Brandursache ist noch unklar. 65 Personen wurden bislang in eine nahegelegene Grundschule in Sicherheit gebracht, drei von ihnen werden medizinisch behandelt. Über Art und Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher keine Angaben machen. Der Einsatz dauert an.