Berlin Gossip Philipp Amthors falsche Freundin

Es braucht nicht viel, um die Gerüchteküche zum Kochen zu bringen, oft reicht ein Beitrag auf einer Social-Media-Seite, der aus dem Zusammenhang gerissen und dann aus unerfindlichen Gründen vielfach geteilt wird. So geschehen vergangene Woche, als ein mehr als vier Jahre altes Bild plötzlich viral ging und halb Internet-Deutschland sich fragte: Ist der CDU-Abgeordnete und weltweit älteste 30-Jährige Philipp Amthor der neue Freund von Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen? Ein ziemlich absurdes Gerücht, das sich auch relativ schnell widerlegen lässt, weshalb wir uns fragen: Wie konnte besagtes Bild überhaupt entstehen?

Vorerst aber gilt es die Frage zu beantworten, wie es zu diesem Gerücht kommen konnte. Die Antwort ist denkbar einfach: Wie so oft hat sich irgendjemand einen Spaß erlaubt und einfach etwas behauptet. Auslöser für die Behauptung war ein Beitrag von zur Löwen, in dem sie mit ihrem neuen Freund zu sehen ist. Eigentlich ist nur sie zu sehen, an einer kopflosen Schulterpartie lehnend, der Freund will nämlich nicht von zur Löwens 1,1 Millionen Followern erkannt werden. Nachvollziehbar.

Ein Twitter-Nutzer hat den Beitrag genommen und neben ein vier Jahre altes Bild gestellt, auf dem Amthor und zur Löwen, beide unverwechselbar identifizierbar, nebeneinanderstehen. Dann hat der lustige Twitterer auf beide Bilder eine horizontale Linie gezogen, die die Parallele der beiden Bilder zeigen sollen: Zur Löwens Augenpartie befindet sich sowohl bei Amthor als auch dem kopflosen Freund genau auf der Höhe der Schultern. Albern.

Diana zur Löwen ist das Getratsche egal

Und trotzdem, es könnte ja sein, dass irgendwer irgendjemanden kennt, der irgendwas weiß, was wir nicht wissen, und geplaudert hat. Und weil wir Gossip sehr ernst nehmen, können wir das nicht so stehen lassen. Also, Frau zur Löwen, was ist da los? Die Antwort kommt von einer Sprecherin der Influencerin: „Diana hat Philipp Amthor seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen“, sie wisse nicht, woher das Gerücht komme, und dem Getratsche stehe sie recht emotionslos gegenüber.

Damit wäre die Sache geklärt und wir können uns der eingangs erwähnten, viel wichtigeren Frage widmen: Was zum Friedrich Merz hat Philipp Amthor im Soho House verloren und warum gibt es auch noch ein Bild davon? Bekanntlich ist das Soho House ein exklusiver Members-Club, in dem ein striktes Fotoverbot herrscht. Außerdem dürfen nur Leute aus der (im weitesten Sinne) Medien- oder (im noch weiteren Sinne) Kreativbranche Mitglied sein. Sowohl zur einen als auch zur anderen gehört der Jurist Amthor nicht.

Also, liebes Soho House, was ging da schief? Die offizielle Antwort folgt prompt: „Das Foto (...) ist in unserem Politbüro entstanden. Das Politbüro (...) wird öfters für private Events genutzt. Bei Events/Feiern können Fotos gemacht werden, da keiner von unseren Mitgliedern zu sehen sind.“ Nun gut, das können wir gerade so noch mal durchgehen lassen.

Zur Startseite