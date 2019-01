Am U-Bahnhof Alexanderplatz ist am späten Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer war in einem Schuhgeschäft in der Ladenpassage entstanden. Derzeit versucht die Berliner Feuerwehr mit 80 Einsatzkräften das Feuer zu löschen. Es seien nur noch Brandreste vorhanden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der U-Bahnhof musste evakuiert werden. Dies sei sehr ruhig vonstatten gegangen, so der Feuerwehr-Sprecher.

Verletzt wurde niemand. Sorgen bereite ihm nur die enorme Rauchentwicklung.

Der Brand hat unmittelbare Auswirkungen auf den Berliner Nahverkehr. Die U-Bahnlinien U2 und U8 fahren am Alexanderplatz "ohne Halt" weiter, die U5 endet an der Frankfurter Allee. Die Straßenbahnlinien M4, M5 und M6 werden über die Moll- und Karl-Liebknechtstraße umgeleitet.