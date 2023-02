Berlin-Wahl 2023 Giffey wollte ihre Stimme nicht in die Mülltonne werfen

„B.Z.“ berichtet über eine kuriose Szene vor der Stimmabgabe von Franziska Giffey. Im Wahllokal der Regierenden Bürgermeisterin im Bezirk Friedrichshain war demnach eine Mülltonne als Wahlurne aufgebaut. Typisch Berlin, könnte man an dieser Stelle schreiben, und die Mülltonne als Symbol für die dysfunktionale Verwaltung sehen. Oder in positiv: Berlin arbeitet eben mit dem, was da ist.

Franziska Giffey aber war sich der potenziell negativen Wirkung ihres Urnengangs offenbar bewusst. Dem „B.Z.“-Bericht nach habe sie verhindern wollen, dass Bilder um die Welt gehen, wie sie ihren Wahlzettel in eine Mülltonne schmeißt. Also sei stattdessen eine graue Tonne geholt worden und Giffey konnte mit etwas Verspätung so wählen, wie sie es wollte.

Das Ergebnis sah dann so aus:

Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin, gibt in der Evangelischen Schule Friedrichshain ihre Stimme zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhaus ab. © IMAGO/Jens Schicke

Nur zwei Jahre nach der Pannen-Wahl 2021 musste am Sonntag in Berlin neu gewählt werden. Eine Art der Wiederholung hat Giffey dabei erfolgreich verhindert: 2021 nämlich warf die SPD-Spitzenkandidatin, deren Partei die Wahl schließlich gewann, ihre Stimme tatsächlich in eine Mülltonne:

Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der SPD Berlin, bei ihrer Stimmabgabe zur Abgeordnetenhauswahl 2021. © imago images/Political-Moments/Uncredited

