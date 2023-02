Berlin-Wahl 2023 So hat Pankow gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Pankow.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Pankow. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Aktuell gibt es in der Pankower BVV kein formelles Bündnis mit Mehrheit. Die meisten Stimmen bei der Wahl 2021 erreichten zwar die Grünen – doch niemand wollte mit dem Wahlsieger eine Zählgemeinschaft eingehen. Stattdessen taten sich SPD und Linkspartei zu einem Minderheiten-Bündnis zusammen. Zugleich schloss die SPD mit der CDU eine Kooperationsvereinbarung ab. Dieses Dreierbündnis über Bande sicherte die Wiederwahl von Bürgermeister Sören Benn (Linke).

Doch in den letzten Monaten bekam es deutliche Risse, weil die CDU in zentralen Punkten eigene Wege ging und dabei die Nähe zu den Grünen und der FDP suchte. Die drei Parteien brachten auch gemeinsam den BVV-Beschluss durch, der die umstrittene Hochhaus-Bebauung am Thälmannpark in Prenzlauer Berg befürwortet. Die SPD griff die Union daraufhin scharf an – so könne man nicht zusammenarbeiten. (Christian Hönicke)

