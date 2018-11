In Berlin-Wedding hat ein 30-Jähriger in einer Einrichtung für psychisch Kranke am Freitagvormittag einen Sozialarbeiter niedergestochen – und ist nun auf der Flucht. Die Polizei hat einen Großeinsatz ausgelöst, sucht mit Hubschrauber und Spezialeinsatzkommando (SEK) nach dem Mann.

Ausdrücklich warnt die Polizei davor, sich dem Mann zu nähern. „Bitte melden Sie verdächtige Beobachtungen im Nahbereich sofort über unseren Notruf 110 und treten Sie nicht selbst an den Verdächtigen heran“, erklärte die Polizei via Twitter.

Bei dem 30-jährigen Täter soll es sich laut "B.Z." um einen Tschetschenen aus Grosny handeln. Der Mann sei der Polizei namentlich bekannt. Er soll in der Einrichtung betreut worden sein, dort aber nicht gewohnt haben. Die Personenbeschreibung lautet: 1,66 Meter groß, kurze dunkle Haare, Vollbart, rundes Gesicht, korpulente Gestalt.

Der Sozialarbeiter ist nach den Messerstichen wenig später in der Wiesenstraße seinen Verletzungen erlegen. Die Mordkommission ermittelt. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Einrichtung für psychisch Kranke weiträumig ab.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke am Freitag gegen 11 Uhr. Zeugen, die den Angriff gesehen hatten, erlitten einen Schock und mussten betreut werden.

Polizisten stehen mit einem Schutzschild in der Nähe eines Tatortes in Berlin-Wedding. Ein unbekannter Täter hatte einen Mann mit... Foto: dpa

Erst vor zwei Wochen hatte ein Kranker eine Frau auf offener Straße in Berlin-Charlottenburg niedergestochen. Ein Richter hat den Täter in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Die 36-Jährige war gegen 8.45 Uhr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und ihrer vierjährigen Tochter auf dem Gehweg der Charlottenburger Nehringstraße unterwegs, als der ihnen unbekannte Täter plötzlich von hinten auf sie zu kam, offenbar erst das Kind bedrohte und dann auf die Frau einstach. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.