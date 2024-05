Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Goldschmied?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in Kürze?

Ich bin Leo (19) und lerne Goldschmied bei Ina Ulbrich im 1. Lehrjahr. In meiner Ausbildung fertige ich Schmuck aus Gold und anderen Metallen an und repariere diesen auch. Dabei lerne ich verschiedenste Techniken, wie das Schmelzen, Löten, Schmieden oder Fassen.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Man sollte sich für Kunst und Design interessieren und ein Auge fürs Detail haben. Es wird viel gezeichnet und im Kopf gerechnet, also sollte man in diesen Bereichen fit sein. Gerade am Anfang hilft Geduld, wenn nicht jedes Schmuckstück beim ersten Mal gelingt.

Warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Es ist unglaublich schön, wenn man die Arbeit im Detail lernt und anfangen kann, seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Man bekommt ein immer besseres Gefühl für die Materialien. Die Mischung aus der Arbeit mit Werkzeugen, Maschinen und den Händen gefällt mir sehr.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Die Vergütung in meinem Betrieb beträgt im 1. Lehrjahr 620 Euro, im 2. Jahr 731,60 und im 3. Jahr 837 und im letzten halben Jahr 868 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Man braucht für den Beruf starke Finger und Feingefühl zugleich. Durch den Kontakt zu den Kund:innen muss man auch eine gute Menschenkenntnis besitzen. Außerdem gibt es große Unterschiede, was die Arbeit betrifft, denn es gibt eine Reihe an Spezialisierungen, zum Beispiel auf Gusstechniken oder Lasergravuren.

„Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.