Berliner BMW-Werkschef „Wir können so gut sein wie Bayern, teilweise auch besser“

Herr Schramm, Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat das BMW-Motorradwerk, das Sie leiten, bei einem Besuch vor einigen Monaten „Schlüsselloch in die Zukunft“ genannt. Haben Sie das Gefühl, Sie gehen in die Vergangenheit, wenn Sie das Werk verlassen?

Von Vergangenheit zu reden, wäre despektierlich und dieses Gefühl habe ich auch nicht. Wir schauen uns immer um, wo wir etwas lernen können. Aber es stimmt: Wir wollen Deutschland und auch dieser Stadt zeigen, dass man in der deutschen Hauptstadt ein weltweit sehr erfolgreiches Industrieunternehmen sein kann.