Berliner Dauerbaustelle Historische Yorckbrücke 5 in Schöneberg wieder eingehängt

Eine Berliner Infrastruktur-Tragödie geht zu Ende: Am Samstag ist die historische Yorckbrücke 5 am Gleisdreieck in Schöneberg nach jahrelangem Hin und Her wieder eingehängt worden. Das teilte der Grünen-Politiker Sebastian Walter auf Twitter mit. Die Brücke sei „der zentrale Baustein, um den durchgängigen Fuß- und Radweg vom Gleisdreick bis Bhf. Südkreuz herzustellen, westlich der S-Bahn-Route S2“, schrieb Walter. Zuerst hatte der RBB berichtet. Viele Jahre lang stand auf Höhe der Bautzener Straße nur das Fundament der Eisenbahnbrücke.

Die Brücke war vor vielen Jahren schon einmal ausgebaut, provisorisch saniert und wieder eingebaut worden. Dann stand sie ohne Anschluss an einen Weg da. Anschließend passierte lange Jahre nichts, auch weil das Land Berlin, die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg, die Deutsche Bahn Netz AG und die landeseigene Parkgesellschaft Grün Berlin sich nicht einigen konnten, wer zuständig ist. 2019 wurde die Brücke wieder ausgehängt und erneute Sanierungsarbeiten begannen.

Die Yorckbrücke 5 ist Bestandteil des seit 1993 unter Denkmalschutz stehenden Ensembles der Yorckbrücken. Sie wurde 1883 gebaut und ist damit die älteste noch erhaltene der historischen Eisenbahnbrücken über die Yorckstraße.

