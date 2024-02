Berliner Designer Kilian Kerner „Als es mir schlecht ging, war Steffi Graf mein Anker“

Im vergangenen November ging für Kilian Kerner ein Lebenstraum in Erfüllung. In Hamburg traf der Berliner Designer Steffi Graf, von der er bereits seit Kindertagen ein glühender Fan ist. Anlass der Begegnung war ein Austausch über gemeinsames Engagement für das Projekt HonigHelden!, der von Graf gegründeten gemeinnützigen Stiftung Children for Tomorrow. Im Rahmen seiner Show auf der Berliner Fashion Week am 7. Februar wird Kerner Spenden für die Initiative sammeln, die direkt in Schulen therapeutische Angebote für traumatisierte Kinder mit Fluchterfahrung im Alter von sechs bis zehn Jahren anbietet.