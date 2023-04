Berliner Grüne und die Klimabewegung Eine klare Strategie fehlt

Die schwierige Beziehung zwischen den Grünen und der Klimabewegung ist oft beschrieben worden. Auf der einen Seite der Kampf um Wählerstimmen und parlamentarische Mehrheiten, auf der anderen maximaler Druck von der Straße. Obwohl in den Zielen mehr oder weniger einig, sorgen diese unterschiedlichen Rollenverständnisse regelmäßig für Enttäuschungen und Wut.

Dabei profitieren beide Seiten im besten Fall von diesem instabilen und konfliktreichen Kräfteverhältnis: Die Klimabewegung bleibt glaubwürdig, indem sie sich (auch) an den Grünen reibt, die Grünen nutzen der Druck der Straße für ihre Politik. Der Bundespartei gelang diese Balance in letzter Zeit besser als dies den Anschein hatte. Den Protest um die Abbaggerung des Dorfes Lützerath ließ die Partei relativ großzügig an sich abperlen. Wenig später setzte sie in der Ampel ein Gesetz durch, das den Einbau reiner Gas- und Ölheizungen ab 2024 verbietet.

Daniel Böldt ist landespolitischer Korrespondent und beobachtet seit längerem die Berliner Grünen.

Die Berliner Grünen dagegen scheinen immer noch nach ihrem Verhältnis zur Klimabewegung zu suchen. Zugegeben: Die Voraussetzungen sind etwas anders als im Bund. In Berlin regieren die Grünen seit mittlerweile sechs Jahren. Sie konnten nicht, wie es der oppositionellen Bundestagsfraktion lange möglich war, an der Seite der Klimabewegung wachsen.

Fragwürdiger Umgang mit dem Klimavolksentscheid

Doch selbst unter diesen mildernden Umständen wirkt der Umgang der Berliner Grünen mit der Klimabewegung oft nicht souverän. Oder zumindest nicht zu Ende gedacht. So ließ sich Spitzenkandidatin Bettina Jarasch im Wahlkampf dazu hinreißen, öffentlich den Klimavolksentscheid zu unterstützen – und damit ein Gesetz, das sie selbst und ihre Fraktion wenige Monate zuvor noch im Parlament ablehnte. War das Überzeugung? Dann muss sich Jarasch den Vorwurf gefallen lassen, als Politikerin zuvor dieser nicht gefolgt zu sein. Oder war es Strategie? Dann stellt sich die Frage, wen Jarasch damit eigentlich überzeugen wollte – außer jene, die den Grünen eh schon zugeneigt sind.

Nun, mit einem halben Bein in der Opposition, gibt sich Jarasch wieder staatstragend. Distanziert sich von den Protesten der „Letzten Generation“ und pocht auf konkrete Maßnahmen – die die Gruppe anders als übrigens der Klimavolksentscheid sogar fordert. Das mag integer sein, aber wieder fragt man sich: Welche strategische Überlegung steckt dahinter, sich als Oppositionspartei in spe öffentlich von Verbündeten (was das Ziel betrifft) zu distanzieren?

Die Berliner Grünen könnten im Umgang mit der Klimabewegung einiges von der Bundespartei lernen. Die Bundeszentrale der Grünen und die der Berliner Partei trennen übrigens nur drei Kilometer. Die zwölf Radminuten könnten sich in Zukunft lohnen.