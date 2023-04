„Wir reden mehr über Polizeieinsätze als über Klimaschutz“ Jarasch kritisiert Protestaktionen der „Letzten Generation“

Berlins Klimaschutzsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat die Protestaktionen der Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ kritisiert. „Ich habe jedes Verständnis für junge Leute, die Angst vor der Zukunft haben, weil uns beim Klimaschutz die Zeit davonläuft“, sagte Jarasch dem Tagesspiegel.

Es müsse aber darum gehen, wie man beim Klimaschutz mit ganz konkreten Maßnahmen schneller werden und dafür Mehrheiten organisieren könne. „Mein Eindruck ist, dass dies der ‚Letzten Generation‘ mit ihren Aktionen nicht gelingt und wir am Ende mehr über Sicherheit und Ordnung, über Polizeieinsätze oder über Staus diskutieren als darüber, wie wir konkret beim Klimaschutz vorankommen.“

Wenn es dabei zu Straftaten kommt, sind die selbstverständlich konsequent zu ahnden. Klimaschutzsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) über den Protest der Klima-Aktivisten „Letzte Generation“

Jarasch forderte, dass die Klimaaktivisten gewährleisteten, dass mit ihrem Protest keine anderen Personen gefährdet würden. „Und wenn es dabei zu Straftaten kommt, sind die selbstverständlich konsequent zu ahnden“, sagte die Klimaschutz- und Verkehrssenatorin.

Seit fast einem Jahr kleben sich Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ in Berlin und anderen deutschen Großstädten auf die Straßen, um für mehr Klimaschutz zu protestieren.

Ab dieser Woche wollen Hunderte Klimaaktivisten der Gruppe nun Berlin auf unbestimmte Zeit zum Stillstand bringen. Damit soll die Bundesregierung zu einem energischen Vorgehen für mehr Klimaschutz gezwungen werden.

„Wir werden den Protest beenden, sobald die Bundesregierung einen Gesellschaftsrat einberuft“, sagte eine Sprecherin. Alle Aktivisten seien sich bewusst, dass sie im Gefängnis landen könnten. Sie hätten sich zusammengeschlossen, um Widerstand zu leisten.

Los geht es von Mittwoch bis Freitag mit Aktionen in der Innenstadt und im Regierungsviertel. Für Sonntag ist eine Kundgebung am Brandenburger Tor geplant.

In den kommenden beiden Wochen plant die Gruppe nach den bisherigen Plänen jeweils von Montag bis Freitag die Stadt „zum Stillstand“ zu bringen. Am Dienstag kündigten Vertreter von „Letzte Generation“ an, auch darüber hinaus weiter protestieren zu wollen, bis die Bundesregierung einlenke.

Zuletzt war wegen der angekündigten Protestwelle der Gruppe auch die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ auf Distanz gegangen. „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen, und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen“, sagte Sprecherin Annika Rittmann.