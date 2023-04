Berliner Hotelunternehmer mit großem Herzen Ekkehard Streletzki erhält das Verdienstkreuz 1. Klasse

Die Früchte seines Engagements stehen öfter im Scheinwerferlicht. Er selbst bleibt meist im Hintergrund. Am Montag soll Ekkehard Streletzki das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für seine sozialen Einsätze in Neukölln erhalten.

Unter anderem hat der Gründer des Estrel Hotel und Convention Centers über 20 Jahre lang sein Haus dem Sänger Frank Zander zur Verfügung gestellt, damit der dort sein alljährliches Weihnachtsessen für die Obdachlosen der Stadt ausrichten konnte. Auch andere Prominente haben sich an der Bewirtung und Unterhaltung beteiligt.

Außerdem hat er immer wieder Benefizveranstaltungen unterstützt, darunter die Gala „Kinder in Gefahr“. Auch Jobbörsen und Spendenveranstaltungen zugunsten von Geflüchteten gehören in sein Wohltätigkeitsrepertoire. Die Sterbebegleitung des „Ricam Hospiz“ hat er ebenfalls unterstützt.

Messen, Parteitage, Boxkämpfe

Am Montag wird die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey den Unternehmer im Säulensaal des Roten Rathauses ehren.

Der studierte Bauingenieur und Statiker eröffnete sein Hotel an der Sonnenallee 1994 in einem ehemaligen Industriegebiet. Damals hatte er häufiger geschäftlich in Berlin zu tun und fand die Hotelpreise zu hoch.

Also beschloss er, selbst ein Hotel zu bauen, das mit 1125 Zimmern nicht nur Deutschlands größtes wurde, sondern auch wirtschaftlich besonders erfolgreich war, weil schon bei einer geringen Auslastung dort Gewinn gemacht werden konnte.

Berühmt wurde das Haus auch durch die „Stars in Concert“, die im Estrel Festival Center bis zum Beginn der Pandemie täglich eine Show im Las-Vegas-Stil boten.

Das dem Hotel angeschlossene Convention Center bietet Platz für rund 6000 Menschen. Dort finden nicht nur Messen, sondern beispielsweise auch Parteitage und Boxkämpfe statt.

Das einfache Verdienstkreuz am Bande bekam der Unternehmer bereits 2005.