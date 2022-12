Berliner Hundekalender Flausch für das ganze Jahr

Dackel „Ludwig van Schnitzel“ ist aktuell Verena Fryes Gelegenheits-Hund. Er gehört ihren Freunden, und wenn diese im Urlaub sind, dann passt Frye mit großer Freude auf ihn auf. Die Fotografin wollte schon als Kind einen Hund haben, am liebsten ebenfalls einen Dackel, ihr Lieblingshund. Die Eltern wollten genau das aber nicht und so ist Frye mit dem tiefen Wunsch nach einem Hund aufgewachsen, ohne je selbst einen zu haben. Aktuell lebt sie abwechselnd in Berlin und São Paulo und ist viel unterwegs „das möchte ich natürlich auch keinem Hund zumuten,“ sagt sie.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden