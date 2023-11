Berliner Mieterverein gibt Tipps Was Mieter bei hohen Heizkostenabrechnungen tun können

Herr Schetschorke, viele Berlinerinnen und Berliner reiben sich beim Blick auf ihre Heizkostenabrechnung gerade die Augen angesichts teils horrender Forderungen. Was raten Sie?

Vorweg: Der Vermieter ist verpflichtet, die Heizkostenabrechnung bis zu einem Jahr nach Ende der Abrechnungsperiode zu stellen, sonst sind etwaige Nachforderungen hinfällig. Da in Berlin typischerweise nach dem Kalenderjahr abgerechnet wird, ist der Stichtag also der 31. Dezember 2023. Wenn Mieterinnen und Mieter eine Abrechnung für das Heizkostenjahr 2022 erst im Januar 2024 erhalten, müssen sie die Nachforderung nicht bezahlen.