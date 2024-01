Berliner Polizei sucht Zeugen Erneut Frau von mehreren Männern im Görlitzer Park vergewaltigt

Im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist es erneut zu einem Sexualdelikt gekommen. Eine Frau soll nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum 31. Dezember 2023 vergewaltigt worden sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der Frau soll es demnach gelungen sein, sich dem Übergriff durch drei Männer zu entziehen und zu fliehen.

Nun sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat die Straftat in der Nacht zum Silvestertag bemerkt und kann zu deren Aufklärung beitragen? Wer kann Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen und/oder sie beschreiben? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter 030 4664-913402 entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)