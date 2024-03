Berliner Polizei sucht Zeugen Motorradfahrer und Beifahrerin stürzen von Autobahnbrücke 15 Meter in die Tiefe – 23-Jährige stirbt

Bei einem Motorradunfall am Mittwoch in Berlin-Wilmersdorf ist eine 23-Jährige getötet worden. Der 33-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, soll aber inzwischen nicht mehr im Lebensgefahr sein. Das berichtete der RBB in der „Abendschau“ am Donnerstag. Eine Polizeisprecherin konnte das am Freitag auf Nachfrage aus Datenschutzgründen zunächst nicht bestätigen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren beide mit dem Motorrad auf der Autobahn A100 von der Fahrbahn abgekommen und 15 Meter in die Tiefe auf einen Parkplatz gestürzt.

Jetzt sucht die Berliner Polizei nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, das mit dem Geschehen am 27. März in Verbindung steht, oder Angaben zum Motorrad machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst im Hohenzollernring 125 telefonisch unter 0152 09 39 52 39, (030) 4664-272300 oder (030) 4664-272337, per E-Mail an Dir2K23@polizei.berlin.de sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der 33-Jährige war am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Schmargendorf/Konstanzer Straße aus ungeklärten Gründen gegen die Leitplanke gefahren. Er und seine Beifahrerin wurden dabei von der Autobahnbrücke auf den Parkplatz Hoher Bogen in der Rudolstädter Straße geschleudert.

Die Frau starb noch am Unfallort, der Fahrer wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort behandelt und schließlich ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall, der sich gegen 16.30 Uhr ereignet hatte, blieben die Autobahnzufahrt und der Parkplatz bis halb neun am Abend gesperrt.

Angaben zum aktuellen Ermittlungsstand sowie möglichen Hinweisen von Zeugen konnte die Polizeisprecherin am Freitag auf Nachfrage nicht machen. Sie bat um Verständnis, da die Ermittlungen noch am Anfang stünden.