Nur 37 Prozent der zum neuen Schuljahr eingestellten Lehrkräfte können ein abgeschlossenes Lehramtsstudium vorweisen. Das geht aus Zahlen der bezirklichen Schulpersonalräte hervor, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch präsentiert hat. Demnach sind unter den etwa 2700 neu eingestellten Lehrkräfte nur gut 1000 reguläre Lehrer. Erstmals konnten die Lücken nicht nur durch Quereinsteiger gefüllt werden: Es gibt inzwischen nicht mehr genug Bewerber, die zumindest ein Fach studiert haben, das mit einem Schulfach verwandt ist. Das hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) schon im Juni in Aussicht gestellt und von einem "Gap" bei der Lehrerversorgung gesprochen.

Die Quereinsteiger machen sogar laut GEW nur noch 28 Prozent der Neueinstellungen aus - ihre Gesamtzahl beträgt 750. Die restlichen freien Stellen wurden mit über 900 Lehrkräften besetzt, die kein Schulfach studiert haben. Das können etwa Archäologen sein, die dann Geschichte unterrichten oder Dozenten, die eine Fortbildung im Bereich "Deutsch als Fremdsprache" vorweisen können. Ihr Anteil an den Neueinstellungen beträgt somit 34 Prozent. Da sie nicht für den Quereinstieg infrage kommen, erhalten sie in der Regel nur Fristverträge.

„Wir erkennen an, dass Senatorin Sandra Scheeres es trotz des gravierenden Fachkräftemangels geschafft hat, alle offenen Stellen zu besetzen“, betonte der Vorsitzende der GEW, Tom Erdmann. „Allerdings musste sich die Senatorin dafür einiger Tricks bedienen". So rechnet die Senatorin erstmals auch Willkommenslehrkräfte, Pensionäre und Masterstudierende in das Einstellungskontingent mit ein, "um die Statistik aufzubessern“.

Gewerkschaft: "Berlin drohen hunderte Kettenverträge"

Die GEW möchte jetzt von der Senatorin wissen, welchen Ausbildungsgrad diese so genannten Lehrer ohne volle Lehrbefähigung ("LovLs") haben und auf welcher rechtlichen Grundlage ihre Einstellung erfolgte. „Angesichts der vielen befristeten Einstellungen drohen Berlin hunderte Kettenverträge, denn auch in den nächsten Jahren wird sich die Bewerbungslage nicht wesentlich verbessern", erwartet Erdmann.

Die GEW erwarte eine "umfangreiche Weiterqualifizierung" der Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung. Die neuen Kollegen brauchten "umgehend Vorbereitungskurse wie sie die Quereinsteiger".

Der GEW-Vorsitzende wies darauf hin, dass es sich bei den vorliegenden Zahlen um Durchschnittswerte handelt und sich der Fachkräftemangel an manchen Schulen noch weit drastischer darstellt. „Einige Bezirke und die meisten Gymnasien haben keine LovL eingestellt. An Schulen in schwierigen sozialen Lagen dürfte die Lage daher noch weit dramatischer sein als es die Zahlen zeigen.“ Erdmann forderte erneut eine aktive Personalpolitik: Die Senatsverwaltung müsse die Verantwortung für Quereinsteiger und LovLs auf alle Schulen gerecht verteilen.

Scheeres will sich am Donnerstag zur Lehrkräfteversorgung äußern.