Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin, bekannt unter dem Namen Holocaust-Mahnmal, ist erneut geschändet worden.

Wie die Berliner Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, stellte ein Sicherheitsmitarbeiter am Morgen an einem Steinblock zwei spiegelverkehrte eingeritzte Hakenkreuze fest. Die Hakenkreuze waren zehn mal zehn Zentimeter groß.

Zudem sei daneben eine verfassungsfeindliche Parole geschmiert worden, deren Wortlaut die Polizei allerdings zunächst nicht weiter erläuterte. Wie der Tagesspiegel von der Polizei erfuhr, war es die ebenfalls verbotenen Parole „Heil Hitler“.

Das öffentliche Zeugen des Hakenkreuzes und Verbreiten verschiedener Nazi-Parolen ist in der Bundesrepublik verboten und strafbar. Es handelt sich um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen, der für politisch motivierte Straftaten zuständig ist. Bereits im Februar hatten Unbekannte ein Hakenkreuz in eine Stele des Denkmals geritzt.

Holocaust-Mahnmal: Ein Feld mit 2700 Stelen

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in der Nähe des Brandenburger Tors ist die zentrale Holocaust-Gedenkstätte Deutschlands. Diese wurde 2005 eingeweiht.

Es besteht aus dem von Peter Eisenman entworfenen Stelenfeld mit mehr als 2700 Stelen und dem unterirdisch gelegenen Ort der Information. Das Stelenfeld ist Tag und Nacht begehbar. (Tsp)