Berliner Staatsschutz schaltet sich ein Migrantifa bedroht Neuköllns Integrationsbeauftragte Güner Balci

Vor dem 1. Mai in Berlin bedroht die in Teilen linksextremistische „Migrantifa“ die Integrationsbeauftragte des Neuköllner Bezirksamts Güner Balci – und bekommt dafür sogar Applaus aus der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video der Migrantifa heißt es wörtlich „Güner ist Erfolgsrassistin.“ Und weiter: „Zurecht haben Leute wie Du Angst“.

Auch das Landeskriminalamt (LKA) hat das Video gesehen, der für politisch motivierte Straftaten und Extremismus zuständige Staatsschutz hat sich eingeschaltet. Nach Tagesspiegel-Informationen geht das LKA von einer konkreten Gefährdungslage für Balci durch die Migrantifa aus. Der Integrationsbeauftragten soll Personenschutz angeboten worden sein. Die Migrantifa ist ein linksradikales, migrantisches Netzwerk, das sich als Reaktion auf den rassistischen Anschlag in Hanau im Jahr 2020 gründete.

Auch der Linke-Abgeordnete Ferat Kocak findet die Aktion der Migrantifa offenbar gut. Bei Instagram hinterließ er ein Like – mit drei erhobenen Fäusten als Emoji. Kocak ist in der Linksfraktion des Abgeordnetenhauses Sprecher für antifaschistische Politik, Strategien gegen Rechts und Klimapolitik.

Ferat Kocak (Die Linke) spricht bei einer Demonstration anlässlich der Sitzung des Untersuchungsausschusses ·Neukölln· vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Hintergrund der Anfeindungen ist das Vorgehen des Bezirksamts Neukölln. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hatte in diesem Jahr zum Fastenbrechen – zum Iftar – während Ramadan Flüchtlinge eingeladen. Moscheegemeinden, denen eine Nähe zu den islamistischen Muslimbrüdern nachgesagt wird oder die dem aus Ankara staatlich gesteuerten deutsch-türkischen Islamverband Ditib angehören, waren nicht als Mitorganisatoren eingebunden.

Auf einem Flugblatt erklärte die Migrantifa dann über den Bezirksbürgermeister: „Zu seinem Iftar lädt er keine Neuköllner Moschee ein, weil er die Moscheen und Muslim:innen eigentlich verachtet.“ Die Truppe wirft Bacli, deren Eltern aus der Türkei als Gastarbeiter nach Berlin kamen und die in Neukölln aufwuchs, anti-islamische und anti-arabische Hetze vor.

Solidarität mit Balci in den sozialen Medien

Zugleich halten sie Balci vor, sich gegen Antisemitismus einzusetzen, denn sie „besucht Demonstrationen, die gegen den palästinensischen Freiheitskampf sind“, wie es auf dem Flugblatt heißt. Dass die Migrantifa Balci bedroht, erregt in den sozialen Medien Aufsehen.

„Solidarität mit Neuköllns Integrationsbeauftragter Güner Balci, die gerade im Umfeld der Migrantifa bedroht wird“, twitterte die Journalistin Ninve Ermagan. Die Migrantifa starte einen Gewaltaufruf und eine Hetzkampagne „gegen eine liberale Alevitin“, habe „aber kein Problem mit islamistischen Gruppierungen und Antisemiten in den eigenen Reihen“.

Sigmount Königsberg, Antisemitismusbeauftragter der Jüdischen Gemeinde Berlin, nannte das Vorgehen der Migrantifa menschenverachtend. Er erklärte: „Die sogenannte Migrantifa ruft unverhohlen zu Gewalt gegen Güner Balci auf. So reden nur echte Faschisten.“ Auch die jüdisch-deutsche Werteinitiative solidarisierte sich mit Hikel und Balci. Die Migrantifa stellte sich selbst bloß und kommentierte das mit den Worten: Hikel habe sich „von konservativ zionistischen Trotteln abfeiern“ lassen.