Akzeptanz von E-Scootern in Berlin Tourismusbeirat startet wissenschaftliche Umfrage

Elektrische Roller, auch E-Scooter genannt, haben Europas Städte innerhalb weniger Jahre erobert. Fast kinderleicht zu bedienen, ergänzen sie die Formen der Mobilität. Zugleich häufen sich Unfälle mit diesen Geräten und wild auf Gehwegen abgestellte Scooter sind für viele ein Ärgernis. Viele Städte und Kommunen gehen dazu über, feste Abstellzonen für diese Roller festzulegen. In Paris hatten die Bürger im April mit einer großen Mehrheit von 89 Prozent für eine komplette Abschaffung der Mietroller in der französischen Hauptstadt gestimmt.

Diese Entscheidung hat auch in Berlin die Debatte um den zukünftigen Umgang mit dem Verleih von E-Scootern erneut befeuert. Wie die Bevölkerung darüber denkt, ist bisher aber unklar. Auch, ob in den zwölf Berliner Bezirken Unterschiede bei der Akzeptanz dieses Verkehrsmittels gibt. Der relativ neue „Bürger:innenbeirat Berlin-Tourismus“ und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde wollen die Stimmungslage nun wissenschaftlich ermitteln.

„Als Bürger:innenbeirat ist es unsere Aufgabe, die Meinung der Bürger:innen sichtbar zu machen und auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen für die Politik zu entwickeln“, sagt Eric Hattke, Sprecher des Bürger:innenbeirates Berlin-Tourismus. Mit diesem Projekt und den daraus resultierenden Ergebnissen wolle man einen konstruktiven Beitrag zu einem viel diskutierten und touristisch relevanten Thema leisten. Auf unserem Bürger:innenforum im Februar dieses Jahres seien die E-Scooter mehrfach thematisiert worden.

Unter der Leitung der Forscherin Prof. Dr. Nicole Häusler entwickelten die Studierenden des Masterstudiengangs „Nachhaltiges Tourismusmanagement“ einen wissenschaftlichen Fragebogen entwickelt. Dazu haben die Studierenden in den letzten Wochen Vor-Ort-Befragungen in allen zwölf Bezirken durchgeführt. Am Montag (17. Juni 2023) startet zudem eine Online-Umfrage (Teilnahme bis zum 31. Juli hier). Danach erfolgt die wissenschaftliche Auswertung durch die Masterstudierenden. Die Ergebnisse sollen im September vorgestellt werden.