Angebliche Interessenkonflikte bei Wefox Schwere Vorwürfe gegen Berliner Versicherungs-Start-up

Das Berliner Start-up Wefox will die Versicherungswirtschaft digitalisieren, Makler und Kunden mit einer Plattform vernetzen. Seit der Gründung 2015 präsentierte der Mitgründer und Chef Julian Teicke eine Erfolgsstory: rasantes Wachstum, steigende Bewertungen. In der Fußball-Bundesliga-Saison 2022/23 war Wefox sogar Hauptsponsor des FC Union. Doch im März trat Teicke überraschend als Geschäftsführer zurück und wechselte in den Aufsichtsrat. Medienberichten zufolge soll es fragwürdige Geschäftsmethoden gegeben haben.