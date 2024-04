Ausgebremster Mittelstand Diese Hürden müssen wir für Unternehmen endlich aus dem Weg räumen

Wer in den letzten Jahren Veranstaltungen für Berliner Unternehmer:innen besuchte, erlebte dort für gewöhnlich, wie Kontakte ausgetauscht, gemeinsame Pläne geschmiedet und Erfolge gefeiert wurden. Aktuell mischen sich jedoch immer mehr sorgenvolle Stimmen in die Gespräche. Ob Start-up-Gründerin oder mittelständischer Unternehmer – die Stimmung ist bei vielen getrübt.

Lukas Zörner ist der Deutschlandchef des Fintechs Qonto, einem europäischen Finanzmanagementdienstleister für kleine und mittlere Unternehmen. 2014 begann er seine Karriere bei der Investmentbank Morgan Stanley in London.

Der Tenor: Die Wirtschaft leidet, das Wachstum stottert und die Politik scheint keine Lösungen zu finden. Die Konsequenz: Neugründungen gehen zurück, bestehende Unternehmen können nicht schnell genug oder gar nicht mehr wachsen.

Weniger Gründungen, mehr Insolvenzen

Aktuelle Zahlen vom Startup-Verband unterstreichen diesen Eindruck: Deutschlandweit ging die Zahl der Neugründungen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent zurück – in Berlin sogar um sieben Prozent. Auch viele bestehende Unternehmen schaffen es nicht mehr über jede Hürde – auch hier in Berlin und Brandenburg nicht.

Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist die Zahl der Insolvenzen in der Region deutlich angestiegen. In Brandenburg stieg die Zahl um mehr als ein Drittel an, in Berlin waren es sogar fast die Hälfte mehr als im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal.

Das ist bitter, denn eigentlich ist die Berliner Region Nährboden für ambitionierte Gründer:innen – 2023 wurde laut dem Bundesverband Deutsche Startups jedes fünfte schnell wachsende Unternehmen hier gegründet. Mit den Gründungen kamen zahlreiche Arbeitsplätze in die Region.

Dabei sind es nicht nur junge, technologieaffine Start-ups, die sich in Berlin ansiedeln, sondern auch viele kleine bis mittlere Unternehmen: Friseurgeschäfte, Bäckereien, Handwerksbetriebe – all die Unternehmen, die es für eine lebenswerte Stadt und Region braucht.

Dennoch macht sich bei den hiesigen Unternehmer:innen immer öfter das Gefühl breit: Wer gründet, wird vom Staat allein gelassen, und zwar von Anfang an. (Es sei denn, es geht um Steuerzahlungen – da legt der Staat ein auffallend hohes Tempo vor.)

Der Gründungsprozess in Deutschland wird international häufig für seine langatmige Bürokratie belächelt. Weit entfernt sind wir von Estland, wo sich ein Unternehmen innerhalb von 18 Minuten gründen lässt – eine für Deutschland aktuell unvorstellbare Geschwindigkeit.

Das wirft eine Frage auf: Wie soll Deutschland innovationsfähig bleiben, wenn innovative Ideen durch veraltete Prozesse und Bürokratie ausgebremst werden? Dabei ist genug Potenzial da: Am Innovationsstandort Deutschland entwickeln Start-ups KI-Lösungen und Familienunternehmen Wärmepumpen.

Doch Deutschland legt seinen schlausten Köpfen mit einer ausufernden und veralteten Bürokratie so viele Steine in den Weg, dass selbst die motiviertesten Gründer:innen frustriert sind, bevor sie mit ihrer Geschäftsidee überhaupt so richtig losgelegt haben.

Wer glaubt, dass es hochkomplexer Lösungen bedarf, um den Status Quo zu verändern, hat nichts verstanden. Denn andere Länder haben viele dieser Probleme bereits gelöst.

Im Nachbarland gelingt es besser

Ein Blick nach Frankreich zeigt, dass eine entschlossene Politik einen großen Unterschied machen kann. Im Jahr 2022 rief der französische Präsident Emmanuel Macron ein Ziel aus: In Zukunft sollten die wichtigsten Start-ups Europas aus Frankreich kommen.

Anstatt lange zu zögern oder zu diskutieren, handelte die französische Regierung; sie vereinfachte den Zugang zu Kapital, reduzierte Bürokratie und startete verschiedene Initiativen zur Unterstützung von Unternehmensgründungen.

Es ist der Gegenentwurf zum aktuellen Umgang Deutschlands mit Gründer:innen. Und er zeigt Wirkung. Frankreich zählt inzwischen 30 Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Die Frage ist: Warum machen wir das in Deutschland nicht einfach auch so?

Deutschland hat es oft genug bewiesen: Es kann so viel, wenn es nur will. Nimmt sich die Politik drei zentrale Aspekte zu Herzen, wäre dem Gründungsstandort Deutschland schon sehr geholfen:

1 Digitalisierung vollenden

Wir brauchen eine vollständige Digitalisierung des Gründungsprozesses. Wenn sich Gründer:innen monatelang mit Papierkram herumschlagen müssen, nur um aus einer Idee ein eingetragenes Unternehmen zu machen, fördern wir kein Wachstum – sondern ersticken den Unternehmer:innengeist im Keim.

2 Bürokratie verringern

Wir müssen uns von allen unnötigen bürokratischen Vorgängen, die Unternehmen ausbremsen, verabschieden. Arbeitsverträge in Papierform, Formulare, die per Post vom Finanzamt kommen – überall dort müssen wir den Rotstift ansetzen. Es gibt längst keinen Grund mehr, warum diese Vorgänge überhaupt noch existieren – oder nicht wenigstens digitalisiert werden.

3 Kapital verfügbar machen

Wir müssen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Denn wer nachhaltig wachsen will, muss kontinuierlich in sein Unternehmen investieren. Dazu braucht es Eigen- aber auch Fremdkapital. Wir brauchen endlich einen funktionsfähigen und integrierten Kapitalmarkt.

An der sogenannten Kapitalmarktunion, einer Initiative der EU, wird gefühlt schon ewig gearbeitet – käme es endlich zu einer Umsetzung, würden davon alle profitieren: Bürger:innen, Investor:innen und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, für die in der Konsequenz neue Finanzierungsquellen erschlossen würden.

Nicht reden, sondern handeln!

Gleichzeitig müssen wir verstärkt darauf achten, dass bereits vorhandenes Geld im Markt besser – sprich sinnvoller – eingesetzt wird. Und zu guter Letzt müssen wir endlich aufhören, die Vergabe von Krediten durch immer komplexer werdende Anforderungen zu beschränken.

Das gilt auch für die Bundespolitik. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln und zu zeigen, dass Deutschland es ernst meint mit der Förderung unserer Wirtschaft. Die oben genannten drei Aspekte lassen sich schnell umsetzen. Die Regierung sollte hier so handeln, wie insbesondere mittelständische Unternehmer:innen es ihnen täglich vorleben: Nicht lange reden, sondern einfach machen!