Baustellen neben dem KaDeWe Weitere Signa-Projekte in Berlin insolvent

Der Signa-Konzern hat beim Amtsgericht Charlottenburg für zwei weitere seiner Berliner Bauprojekte Insolvenz angemeldet: für das „P1“ in der Passauer Straße 1-3 und den „Femina Palast“ in der Nürnberger Straße 50-55. Dahinter verbergen sich zwei Baustellen in unmittelbarer Nähe des KaDeWe: Am „P1“ wollte Signa am ehemaligen Standort eines Parkhauses einen Gewerbekomplex errichten. Hierfür stehen bereits mehrere Etagen Rohbau. Dahinter wollte Signa eigentlich noch ein Hochhaus bauen.