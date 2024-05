Bebauungspläne für das Tempelhofer Feld Die Bürger sind gefragt – aber der Senat hat die Antwort schon

In Zeiten der Wohnungsnot können wir uns nicht leisten, eine so große Fläche wie das Tempelhofer Feld brach liegen zu lassen – dazu noch mitten in der Berliner Innenstadt! Die Stimmen, die das sagen, werden lauter. Wortführer ist dabei der schwarz-rote Senat.

Dabei hatte das vor genau zehn Jahren die Mehrheit der Berliner ganz anders gesehen: dass das Feld keineswegs eine Brache ist. Denn es wird ja betanzt, bespielt, besurft, bepicknickt und beradelt, um nur einige Nutzungen zu nennen. Genau dafür werde das Feld dauerhaft gebraucht, lautete der Beschluss der Bevölkerung damals beim Volksentscheid.

Meinungen können sich ändern, und darauf setzt der Wegner-Senat. Er behauptet, auf dem ehemaligen Flughafenfeld könne man ein Teil des Wohnungsproblems lösen. Damit auch die Bevölkerung das sagt, soll es einen „Dialogprozess“ geben – mit einer neuen Methode, nämlich mit „gewichteter Zufallsauswahl“, die die Zusammensetzung der Berliner Bevölkerung widerspiegeln soll. Nicht jede Person, die möchte, soll teilnehmen können. Denn dann würden sich ja wieder nur die beteiligen, „die sowieso immer mitmachen und eher dagegen sind“, wie Bausenator Christian Gaebler (SPD) meint.

Wie aber genau die „gewichtete Zufallsauswahl“ der Teilnehmenden aussieht, bleibt intransparent: Unklar ist, nach welchen Kriterien sichergestellt werden soll, dass ein Querschnitt der Stadtgesellschaft abgebildet wird. Wird auch geschaut, dass diejenigen mit besonders beengtem Wohnraum berücksichtigt sind, proportional zu ihrem Anteil in der Bevölkerung? Fragen nach der Gewichtung bei der Auswahl beantwortet der Senat so gut wie nicht.

Dabei hat allein der angrenzende Stadtteil Kreuzberg 61 – nach dem alten Postzustellbezirk – mit knapp 65.000 Einwohnern eine Bevölkerung ungefähr so groß wie die Stadt Weimar, aber nur ein gutes Zwanzigstel von deren Fläche. Beengter Wohnraum dürfte hier also, genau wie im Schillerkiez und im restlichen Neukölln, ein Thema sein.

Teresa Roelcke ist Redakteurin im Berlin-Ressort und konnte mit dem windigen Tempelhofer Feld lange wenig anfangen. Seit der Pandemie ist es für sie aber zum Fluchtpunkt für das Berliner Freiheitsgefühl geworden.

Zwar soll laut Senat sichergestellt sein, dass die Bewohner der angrenzenden Kieze repräsentiert sind. Doch wie genau bleibt ebenso unklar wie die Frage, ob Menschen mit prekären Wohnverhältnissen, die auf die Freiheit des Feldes besonders angewiesen sind, ebenfalls explizit berücksichtigt werden. Wenn schon, dann müsste auch eine solche Repräsentation das Ziel eines „gewichteten Zufallsverfahrens“ sein.

Maximale Transparenz wäre notwendig

Diese Intransparenz nährt den Verdacht, dass der Senat lieber sicherstellen will, dass Bewohner möglichst vieler Bezirke zu Wort kommen: Menschen aus Stadtteilen, die das Tempelhofer Feld weniger als Freizeitort nutzen, sondern es eher für eine windige Freifläche halten, die eine Randbebauung durchaus vertragen könnte.

Dabei müsste es gerade bei einer so sensiblen Frage wie dem Umgang mit einem per Volksentscheid beschlossenen Gesetz mit maximaler Transparenz und einem wirklich offenen Verfahren zugehen, um jeden Anschein einer gesteuerten Beteiligung mit eigentlich schon festgelegtem Ziel zu zerstreuen.

Immerhin: Dass die Senatsverwaltung sich mit der eigenen Beteiligung in der Jury für den internationalen Ideenwettbewerb zurückhalten und stattdessen Menschen aus den Dialogwerkstätten den Vortritt geben will, zeigt, dass ein wenig Sensibilität für diese Fragen durchaus vorhanden ist.

Das reicht aber nicht: Das Beteiligungsverfahren wirkt eben nicht ergebnisoffen, sondern so, als stünde das Ziel einer Bebauung schon fest.

Auf dem Tempelhofer Feld liegt etwas brach – das ist aber nicht die weite Fläche. Die wird genutzt, und zwar ausgiebig: von Spaziergängerinnen, Musikern, Kindern, die hier gefahrlos Fahrradfahren lernen, Skatern, atmenden Menschen, Feldlerchen. Was auf dem Tempelhofer Feld brach liegt, ist der Respekt vor der Bevölkerung und der Demokratie.