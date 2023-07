Beliebteste deutsche Flughäfen Der BER ist nicht mehr Letzter – jetzt Platz 19 von 20

Der Flughafen Berlin-Brandenburg „Willy Brandt“ muss sich nicht mehr als unbeliebtester Flughafen Deutschlands bezeichnen lassen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Google-Bewertungen der 20 deutschen Verkehrsflughäfen durch AirHelp, einem Unternehmen, das Passagiere dabei unterstützt, ihre Fluggastrechte durchzusetzen.

Zum Start der Urlaubssaison analysierte AirHelp die Bewertungen der 20 deutschen Verkehrsflughäfen, die insgesamt mehr als 500 Mal bewertet worden sind, und rankte diese entsprechend ihrer Beliebtheit. Ein Ergebnis: Elf der 20 wurden im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 0,1 Sterne schlechter bewertet.

3,2 Sterne von insgesamt fünf erhält der BER bei Google.

Schlusslicht in der diesjährigen Bewertung ist der ehemalige US-Militärflughafen „Frankfurt Hahn“, der rund 125 Kilometer von Frankfurt am Mai entfernt im Hunsrück liegt. Er wird aktuell mit nur 3,0 von 5 Sternen bewertet – bei insgesamt knapp 4800 Bewertungen. Im Vergleich zur Analyse des Vorjahres verlor er starke 0,3 Sterne. So löste er den BER vom unrühmlichen letzten Platz des Rankings ab. Dieser wurde mittlerweile von fast 25.000 Fluggästen bei Google bewertet und zählt – wie im Vorjahr – 3,2 von 5 Sternen.

Die Flughäfen Köln-Bonn, Hannover und Dortmund teilen sich in diesem Jahr den drittletzten Platz mit jeweils 3,5 Sternen bei knapp 13.000, 7300 beziehungsweise 11.800 Bewertungen. Deutschlands großen Airports wie Frankfurt am Main, Düsseldorf und Hamburg landen im Mittelfeld, München – gemessen an Passagieren, die deutsche Nummer zwei – erreichte gemeinsam mit Leipzig-Halle und Paderborn-Lippstadt die zweitbeste Note: 4,2 von 5.

Mit einer Durchschnittsnote von 4,3 Sternen am besten bewertet werden derzeit die kleineren Regionalflughäfen Münster-Osnabrück, Friedrichshafen und Nürnberg.