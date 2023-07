Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Köchin?

Deine Ausbildung in einem Satz?

Mein Name ist Arissa Luna Galindo, ich bin 21 Jahre alt und lerne den Beruf der Köchin im Westin Grand Berlin. Ab August bin ich im dritten Lehrjahr, hier im Hotel lerne ich hauptsächlich die französische Küche kennen.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Spaß am Kochen ist wichtig und eine gehörige Portion Kreativität darf nicht fehlen, denn neue Gerichte entwickeln und ausprobieren sind Teil des Jobs. Man sollte Stress aushalten können und ein Teamplayer sein.

Warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Weil es mir viel Spaß macht, in einem Team zu arbeiten und ich es spannend finde, wie viele neue Dinge man lernt. Für mich ist es ein tolles Gefühl, positives Feedback von unseren Gästen zu bekommen und ich habe festgestellt, dass dieser Beruf meine motorischen Fähigkeiten schult. Und - ich kann überall auf der Welt arbeiten!

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre, bei guten Noten und Abitur kann man auf 2,5 Jahre verkürzen. Das Gehalt beträgt im ersten Lehrjahr 900 Euro, im zweiten 1050 und im dritten 1150 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

In der Gastronomie muss man damit zurechtkommen, immer unterschiedliche Arbeitszeiten zu haben, auch an Feiertagen. Flexibilität ist wichtig. Dafür wird man mit kulinarischem Wissen und neuen Techniken belohnt, die man auch in seiner Freizeit gut anwenden kann. Der Stellenmarkt für Köchinnen/Köche ist sehr gut, es fällt leicht, etwas zu finden.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer. Sie erscheint immer dienstags.