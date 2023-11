Berliner KaDeWe-Chef zur Signa-Pleite „Wir sind sicher, dass wir auch in 100 Jahren noch hier sitzen“

Die Signa-Holding hat Insolvenz angemeldet. Welche Folgen hat das für das KaDeWe?

Wir sind sehr sicher aufgestellt. Häufig wird übersehen, dass wir einen klaren Hauptgesellschafter haben. Der heißt Central Group und steht hinter uns. Dieses Unternehmen hat kürzlich in einer schriftlichen Notiz an uns noch einmal versichert, dass es in Europa im Luxuswarensegment alles tun wird, um das KaDeWe und die anderen Häuser zu stützen.