Chefwechsel in geburtenstärkster Klinik Schleswig-Holsteiner leitet ab April zwei Berliner Krankenhäuser

Der gebürtige Schleswig-Holsteiner Florian Kell wird zum 1. April die Geschäftsführung des St. Joseph Krankenhauses in Tempelhof (SJK) sowie des Franziskus-Krankenhauses (FKH) in Tiergarten übernehmen. Das teilte eine Sprecherin des SJK mit. Beide Häuser gehören zum katholischen Elisabeth Vinzenz Verbund.

Kell folgt auf Tobias Dreißigacker, der das SJK zwölf und das FKH acht Jahre lang geleitet hatte. Seit 2012 war Kell für die private Helios-Gruppe tätig, seit 2014 führte er verschiedene Kliniken in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und mit dem Klinikum Emil von Behring zuletzt auch ein Krankenhaus in Berlin.

„Mich begeistern die Zukunftspläne und Entwicklungsperspektiven der beiden Krankenhäuser; sie verantwortungsvoll mitzugestalten, darauf freue ich mich sehr. Außerdem bin ich gespannt zu erleben, welche Spuren die christliche Tradition der Einrichtungen im heutigen Krankenhausalltag hinterlässt“, sagte Kell.

Das SJK hat 500 Betten und 1500 Mitarbeitende. In der Klinik werden im Jahr 74.000 Patient:innen behandelt und rund 4000 Kinder auf die Welt geholt. Seit Jahren führt das Krankenhaus die Statistik der geburtenstärksten Einzelkliniken in Deutschland an. Das deutlich kleinere FKH beschäftigt 350 Mitarbeitende, diese versorgen jährlich 18.000 Patient:innen.