CO₂-Zertifikate-Händler überzeugt Investoren Berliner Start-up Ceezer erhält 10,3 Millionen Euro

Das Berliner Start-up Ceezer hat in einer Finanzierungsrunde 10,3 Millionen Euro eingesammelt. Ceezer betreibt eine Plattform für CO₂-Zertifikate, mit denen Unternehmen ihre Emissionen kompensieren können: Gleichen die damit eingesparten Tonnen CO₂ die Menge an ausgestoßenen Treibhausgasen aus, erreichen die Unternehmen auf dem Papier Klimaneutralität. Die Zertifikate lassen sich auch handeln.

Ceezer kündigte an, das Kapital in eine Expansion auf dem US-Markt zu investieren. 2022 hatte das Unternehmen bei einer früheren Finanzierungsrunde bereits 4,2 Millionen Euro eingeworben. Die aktuelle Runde führte die Münchner Investmentfirma HV Capital an; es beteiligten sich bereits aktive Investor:innen.

Das Team von Ceezer um Chef Magnus Drewelies (vordere Reihe, dritter von links). © Christian Schmelzer

„Dank dieser Finanzierung können wir unsere globale Präsenz ausbauen und noch mehr Unternehmen befähigen, ihre CO₂-Kreditportfolios effizient zu verwalten, die Klimawirkungen zu optimieren und ambitionierte Klimastrategien zu realisieren“, sagte Geschäftsführer Magnus Drewelies.

Kund:innen sollen ihre Portfolios mit Ceezer übersichtlich und effizient verwalten können. Weil der globale Markt fragmentiert ist und CO₂-Zertifikate von keiner staatlichen Regulierungsbehörde überwacht werden, macht Ceezer Unterschiede in Qualität, Risiko und Wirkung sichtbar. Das soll Transparenz in den Kaufprozess bringen. Zu den Kund:innen gehören Siemens und die Internethandelsplattform für Haustierbedarf Zooplus.

Am privaten Geschäft mit CO₂-Zertifikaten gibt es regelmäßig Kritik: Gemäßigte Stimmen bemängeln die Intransparenz, Umweltverbände kritisieren das Geschäft als modernen Ablasshandel. Recherchen der Wochenzeitung „Zeit“ hatten im vergangenen Jahr gezeigt, dass massenweise Schrottzertifikate auf dem Weltmarkt gehandelt werden.