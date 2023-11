Deutschlandmuseum erhält „Museums-Oscar“ Preis geht erstmals an eine deutsche Einrichtung

Das im Juni eröffnete Deutschlandmuseum am Leipziger Platz in Berlin-Mitte wird mit dem „Thea Award“ ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1994 von der Non-Profit-Organisation Themed Entertainment Association mit Sitz in Kalifornien an Freizeit-, Themen- und Vergnügungsparks, Museen, Restaurants und Casinos verliehen. In der Vergangenheit hatten den Preis unter anderem die Universal Studios Beijing, das Shanghai Astronomy Museum oder das Lisbon Earthquake Centre erhalten. Das Deutschlandmuseum ist die erste Einrichtung aus Deutschland, an die der Award verliehen wird.

Der „Thea Award“, der auch als „Museums-Oscar“ bezeichnet wird und laut Pressemitteilung des Deutschlandmuseums „als eine der höchsten Auszeichnungen der Unterhaltungsbranche“ gilt, wird im März 2024 im Rahmen einer Gala in Hollywood überreicht.

Das Deutschlandmuseum, das am Leipziger Platz beheimatet ist, vermittelt Geschichtswissen, hat dabei aber den Anschein eines Themenparks. 2000 Jahre und zwölf Epochen sind so aufbereitet, dass man sie sich innerhalb von einer Stunde angucken kann. Die einzelnen Stationen umfassen neben Informationstafeln, die etwa die unterschiedlichen Lebensweisen in DDR und BRD beleuchten, auch Kulissen wie beispielsweise einen Fake-Wald, durch den man wandeln und sich wie ein Germane fühlen kann oder einwn Fake-Schützengraben, der die Kriegsbedingungen im Ersten Weltkrieg erlebbar machen soll.

Geschäftsführer des Museums ist Robert Rückel, der auch das Spionagemuseum führt. Er sagt: „Der Award ist eine ganz besondere Auszeichnung, denn er würdigt die außergewöhnliche Art und Weise, wie wir im Deutschlandmuseum Geschichte erlebbar machen. Unser Ziel war es, ein Museum zu schaffen, das die komplexe Geschichte Deutschlands für jeden zugänglich macht. Dass der Preis in diesem Jahr zum ersten Mal an ein deutsches Museum geht, zeigt eindrucksvoll, dass unser Konzept zukunftsweisend für die Museumslandschaft ist.“